“الجمارك” تدشن الزي الجديد لأفرادها وتفتتح مشروع البوابات الذكية في المنافذ

بلادي – الرياض :

دشنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم (الثلاثاء)، الزي الجديد لأفرادها في المنافذ، وذلك تزامناً مع احتفالها باليوم العالمي للجمارك.

ويُقام الحفل هذا العام تحت شعار “الجمارك تعزز التعافي والتجديد والمرونة من أجل تحقيق سلسلة توريد مستدامة”، بحضور مساعد رئيس أمن الدولة عبدالله العيسى، ورئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، ومحافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل أبا نمي.

كما شهد الحفل تدشين مشروع البوابات الذكية في المنافذ البرية الذي يُسهم في تسريع معدل الانسياب المروري ومنع التكدس في المنافذ، إلى جانب رفع جودة الحالة الأمنية للمنشآت والمواقع، ودوره الكبير في سهولة تطبيق السياسات الأمنية المختلفة من حيث رفع حالة التأهب الأمني إضافةً إلى أنه سيُساعد في توحيد معايير الرقابة الأمنية بالمنافذ.

من جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، أهمية ما يدعو إليه مضمون شعار اليوم العالمي للجمارك لهذا العام، الذي أطلقته منظمة الجمارك العالمية، والمتمثل في دعم جهود مجتمع الجمارك والأسرة الدولية لتجاوز آثار جائحة فيروس “كورونا” والمحفز لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان انسياب التوريد في العالم.