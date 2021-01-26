“المرور”: يجب على قائد المركبة السير أقصى يمين الطريق في 5 حالات

بلادي – الرياض :
أوضحت الإدارة العامة للمرور، الحالات التي يجب أن يلتزم فيها قائد المركبة بالسير في أقصى الجانب الأيمن من الطريق.
وقال المرور إن هناك خمس حالات تستوجب من قائد المركبة السير أقصى اليمن، وهي: إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يمينه، وإذا كانت هناك سيارة أخرى ستتجاوزه، وإذا كانت سرعة مركبته أقل من السرعة القصوى المصرح بها.
وأضاف أنه في حال كانت الرؤية غير واضحة على الطريق فيجب على قائد المركبة السير أقصى اليمين، كما يجب عليه ذلك إذا تقابل مع مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس.
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