“الصحة”: تسجيل 4 وفيات و223 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وشفاء 203 حالات

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 223 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 366807 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6359 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 203 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 358340 حالة، لافتة إلى أن هناك 2108 حالة نشطة حالياً، من بينها 338 حالة حرجة.