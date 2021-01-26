نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمازون برايم Amazon Prime إطلاق لأمازون السعودية الحديث لمزايا حصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أمازون برايم Amazon Prime إطلاق لأمازون السعودية ، وهي عضوية تهدف لمنح المشتركين بها مزايا حصرية وخدمات مميزة، مثل خدمات أمازون برايم Amazon Prime في توصيل طلبات بشكل أسرع من المعتاد، يصل لحد التوصيل في نفس اليوم، للتوصيل المجاني، أو خصومات مميزة لمشتركي أمازون برايم، ومجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات من برايم فيديو ومزايا أخرى، خاصة بالألعاب الإلكترونية للباحثين عن شحن شدات ببجي الموسم الجديد 2021 مجانًا، أو مجبي ألعاب فري فاير free fire والباحثين عن شحن جواهر فري فاير Free Fire الموسم الجديد 2021 مجانًا أيضًا، وقد تم إطلاق أشهر برنامج عضوية في العالم للتسوق والترفيه، من قبل أمازون السعودية للتسوق الإلكتروني، والذي لاقى رواج في السوق السعودي، حيث سهل عملية البيع والشراء للمنتجات العالمية، وقدم العديد من المزايا الخاصة للمواطنين والمقيمين بالمملكة، مع العلم أن موقع أمازون سعودي منذ انطلاقه وهو يقدم للعملاء، نتائج بحث دقيقة ومميزة، بلغتيه العربية والإنجليزية، إضافة إلى التقييمات الموثوقة للمنتجات، والمقترحات الشخصية، وخدمة دعم العملاء المميزة.

أمازون برايم Amazon Prime إطلاق لأمازون السعودية

وكما ذكرنا سابقًا أن أمازون السعودية، عندما كشفت عن إطلاق خدمة أمازون برايم Amazon Prime، وهو برنامج عضوية يمكن المشترك من العديد من المزايا الحصرية، سواء داخل المملكة، أو خدمات دولية، مما سيسعد محبي التسوق الإلكتروني بتلك المزايا الحصرية، فالجدير بالذكر أن أمازون برايم Amazon Prime يضم أكثر من 150 مليون مشترك حول العالم، والمعروف أن أمازون السعودية والتي تم إطلاقها بالمملكة عام 2020م، بعد أن استحوذت شركة أمازون السعودي على سوق دوت كوم عام 2017م، وتم توجيه جميع أعضاء سوق سابقًا، إلى أمازون مع مراعاة الحفاظ على كافة البيانات الخاصة بحسابات العملاء، وطلباتهم، وقد انطلقت أمازون سعودي باللغتين العربية والإنجليزية، لتمكن كافة المواطنين والمقيمين بالمملكة، من استخدام التطبيق بسهولة.

مزايا حصرية لعضوية أمازون برايم Amazon Prime

ولعضوية أمازون برايم Amazon Prime العديد من المزايا الحصرية لمشتركيها، نذكرها في النقاط التالية:

من مميزات عضوية أمازون برايم Amazon Prime أنها تشمل التوصيل الفوري في نفس اليوم، إضافة كذلك لنسبة خصم تصل إلى 50%، لمدينتي الرياض وجدة، على المنتجات التي سيتم شرائها قبل الساعة 12 ظهرًا. خدمة التوصيل السريع محليًا، خلال يوم واحد فقط للمدن التالية : مدينة مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والدمام، والطائف، والخبر، والمدينة المنورة. خدمة التوصيل السريع خلال يومين فقط إلى جميع مناطق المملكة الأخرى، عدا المذكورة في النقطة السابقة. عضوية أمازون برايم تدعم خدمة الشراء من المتجر العالمي، حيث يمكن للمشتري الدفع بالعملة المحلية، والقيام بالشراء من متاجر الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات مع ميزة التوصيل المجاني للطلبات التي تزيد قيمتها عن 200 ريال سعودي، خلال يومي عمل من الإمارات، أو خلال سبعة أيام عمل من الولايات المتحدة الأمريكية، للطلبات التي تزيد قيمتها عن 200 ريال سعودي. تقدم عضوية أمازون برايم Amazon Prime خدمة مميزة أيضًا من خلال التسوق في المحتوى الترفيهي، لمجموعة ضخمة من المسلسلات والأفلام الشهيرة المدبلجة، والمترجمة للغة العربية، مع إمكانية التوصيل مجانًا لأكثر من 7 مليون منتج من الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، والسعودية. كما تقدم الخدمة مجموعة واسعة من الألعاب الإلكترونية، والتي تشتمل على خدمة محتوى مجاني لملابس الشخصيات بالألعاب، ونقود، وشدات مجانية، وجواهر، وتخصيص مركبات مميزة مجانية، كما تضم ألعاب الفيديو الإلكترونية المشهورة بالمملكة حاليًا مثل لعبة Legends of Runeterra، وكذلك لعبة League of Legends، كما تشتمل على خدمة إشتراك بث مجاني لمشاهدة الألعاب الإلكترونية Twitch.tv.

تكلفة عضوية أمازون برايم السعودية للتوصيل السريع والمجاني

وتقدر تكلفة الإشتراك في الخدمة العالمية الشهيرة Amazon Prime أمازون برايم ،16 ريال سعودي فقط بشكل شهري، أو 140 ريال سعودي فقط سنويًا، مع العلم أنه يمكنك تجربة الخدمة مجانًا لمدة 30 يوم فقط، من خلال التسوق عبر الموقع الإلكتروني أمازون السعودي amazon.sa بلغتيه العربية والإنجليزية، أو الإتصال بدعم خدمة العملاء، والحصول على الخدمة التجريبية مجانًا.

طريقة التسجيل والاشتراك في خدمة أمازون برايم

يمكنك التسجيل والاشتراك بالخدمة الجديدة من خلال الخطوات التالية: