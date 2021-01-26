نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا برنامج التسوق والترفيه أمازون برايم في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت شركة أمازون، الاثنين 25/1/2021، عن إطلاقها لبرنامج “أمازون برايم” الذي يتجاوز عدد مشتركيه نحو 150 مليون مشترك عالمي في المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك بعد أن أطلقت عملاق التجارة الإلكترونية النسخة السعودية من متجرها الإلكتروني أمازون السعودية، بعد 3 سنوات من استحواذها على موقع سوق. كوم، الذي كان يعد أكبر مواقع للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط.

ما هي مزايا أمازون برايم

ويقدم برنامج أمازون برايم لعملائه بالمملكة العربية السعودية، حزمة كبيرة من المزايا والعروض الحصرية الخاصة بالتسوق والترفيه، وتشمل خدمة التوصيل المجاني، الذي يتم خلال يوم واحد للمدن الرئيسية في المملكة، والتوصيل السريع أيضًا خلال مدة تتراوح بين 2 إلى 6 أيام عمل لباقي المناطق.

يتيح برنامج أمازون برايم أمام عملائه بالسعودية، مجموعة كبيرة من المزايا والخدمات، حيث يمكن لكافة مستخدمي البرنامج الاستفادة من الفترة التجريبية المجانية، التي يوفرها أمازون برايم والتي تصل مدتها إلى 30 يومًا، للاستمتاع بمزايا البرنامج، وتكون تكلفة العضوية في أمازون برايم، وذلك عقب انقضاء الفترة التجريبية المجانية 16 ريالًا سعوديًّا شهريًّا، و140 ريالًا سعوديًّا سنويًّا.

توفر خدمة دعم العملاء باللغة العربية

يُوفر أمازون للترفيه والتسوق، لكافة مستخدميه إمكانية القيام بالتسجيل والتسوق على متجر البرنامج باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك من خلال القيام بزيارة الموقع الإلكتروني، إضافةً إلى أن خدمة دعم العملاء تتوفر باللغة العربية.

ويقدم برنامج الترفيه والتسوق، لكافة أعضائه المشتركين العديد من الخصومات الحصرية طوال مدة الاشتراك، إضافة إلى تقديم فرص لعروض تسوق مبكرة، علاوةً على إمكانية استمتاع المشتركين بالعروض الموسمية، والتي يتيحها أمازون برايم التي يطلق عليها “يوم برايم” العالمي.

ويُتوقع أن يحظى المشتركين بالمملكة بالاستمتاع بمتابعة محتوى ترفيهي عالمي مع خدمة “برايم فيديو”، التي تتيح فرصة لإمكانية متابعة آلاف المسلسلات والأعمال الفنية، والأفلام الحائزة على جوائز عالمية، مع توفير ترجمة ودبلجة باللغة العربية، فضلاً عن أن “برايم فيديو” إنما تُتيح للأعضاء المشتركين إمكانية تتبع المحتوى عبر الإنترنت، وإمكانية التحميل لبعضه على أجهزة متعددة.

يمكن أيضًا للمشتركين بالبرنامج من عشاق الألعاب الاستمتاع بحزمة كبيرة من ألعاب الفيديو، ذات المحتوى المجاني والعملات داخل الألعاب، علاوةً على إتاحة الاشتراك المجاني في Twitch.tv.