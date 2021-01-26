نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل الشراء عبر الانترنت الراجحي باستخدام بطاقات الصرف الآلي وكيفية إلغائها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفعيل الشراء عبر الانترنت الراجحي يريد عدد كبير من عملاء البنك التعرف على طريقته، وخصوصًا وأنها تعتبر من أهم الخدمات التي قدمها المصرف إلى جميع العملاء في الفترة الأخيرة، فقد سهلت الخدمة الشراء من خلال استخدام الإنترنت، وفي نفس الوقت بشكل آمن يضمن حقوق العملاء، ويحميهم من السرقات الإلكترونية، فعند التعرف على كم المبلغ الموجود في بطاقة فيزا الراجحي أو في حسابك أو عند تجديد بطاقة الصراف الراجحي تستطيع إتمام عملية الشراء.

تفعيل الشراء عبر الانترنت الراجحي

تعتبر خدمات الراجحي مباشر هي التي توفر الوقت والجهد على جميع العملاء، وعند الاشتراك فيها تستطيع أن تقوم بتفعيل الشراء من خلال الإنترنت، وذلك من خلال الخطوات التالية:

ستقوم أولًا بتجهيز بياناتك في مصرف الراجحي والتي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم عليك أن تقوم بزيارة موقع مصرف الراجحي الرسمي وتقوم بإدخالها.

قم بالدخول إلى الحسابات ثم قم بالنقر على تبويب إدارة بطاقة الصراف الآلي، وبعدها قم بالنقر على تبويب تفعيل الشراء عبر الإنترنت.

ستحصل الآن على جميع الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلال بطاقة الصراف، وبعدها قم بالنقر على تبويب موافق حتى يتم التفعيل والتحديث.

تطبيق الراجحي وتفعيل الشراء عبر الإنترنت

كما أن تطبيق الراجحي يُتيح لك الكثير من الخدمات، من بينها تفعيل الشراء إلكترونيًا، ويمكن التفعيل من خلال الخطوات التالية:

قم بالحصول على تطبيق الراجحي على هاتفك الذكي وقم بتسجيل الدخول، وفي أعلى الواجهة اختر الحسابات.

ثم قم بالنقر على المزيد، وبعدها قم بالنقر على تبويب تمكين المدفوعات عبر الإنترنت حتى تستطيع تفعيل الخدمة بنجاح.

خطوات إلغاء الشراء عبر الإنترنت من الراجحي

وإن كنت لا تريد الحصول على الخدمة، ولا ترغب بتفعيلها بعد اليوم تستطيع إلغاءها بنفس الخطوات السابقة، حيث أنك ستقوم بالدخول إلى تبويب حسابات، ومنه ستقوم بالنقر على تبويب إدارة بطاقة الصراف الآلي، ثم ستقوم بإلغاء تفعيل الشراء عبر الانترنت الراجحي وسوف يتم إيقاف الخدمة في الحال، وفي حالة الرغبة في تفعيلها مرة ثانية، تستطيع التفعيل من خلال الصراف الآلي أو الراجحي مباشر أو تطبيق الراجحي.