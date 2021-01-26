نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل نفاذ بنك التنمية الاجتماعية الجديدة وكيفية التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم شروط تمويل نفاذ بنك التنمية الاجتماعية، بالتزامن مع إطلاق المصرف المرحلة الثانية للتقديم للحصول عليه، والذي أشار عبر بيان هام على تويتر، إلى أن هذا المنتج يرتبط مع الهدف الاستراتيجي له، والذي يتمثل في تعزيز الاكتفاء المالي للمواطنين عبر تسهيل الوصول إلى المنتجات التمويلية لممارسة العمل الحر والأسر المنتجة، على أن يكون متاح لحد أقصى 60 ألف ريال سعودي، ويُمكن أيضًا استلامه في هيئة مركبة للعمل بها، مشيرًا إلى أنه فور التقديم الإلكتروني عليه، واستيفاء الشروط المكلوبة، يمكن الصرف في خلال أسبوع من تاريخه.

أهداف منتج نفاذ والفئات المستهدفة

يستهدف منتج نفاذ من بنك التنمية، مساعدة المواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية، بالإضافة إلى استهداف الفئات التي تمتلك مهنة أو حرفة وترغب في زيادة دخلها، لذا وضع عدد من الأهداف الأساسية التي تعود بالنفع على المواطن وعلى الوطن، منها (تحفيز ممارسة العمل الحر – تحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد – رفع جودة حياة المواطن وتوفير دخل إضافي له – خفض نسبة البطالة).

شروط تمويل نفاذ بنك التنمية الاجتماعية

أما عن شروط تمويل نفاذ بنك التنمية الاجتماعية الجديدة مع بدء تقديم المرحلة الثانية، فتتمثل في:

أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعوديًا الجنسية.

ألا يقل سِنه عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60.

ألا يكون مدينًا للبنك في تمويل آخر.

عدم تجاوز دخله الشهري حاجز الـ 14000 ريال سعودي.

استيفاء الأوراق المطلوبة وتقديم الضامن.

اجتياز الفحص الائتماني لدى البنك.

سداد التمويل في غضون 40 شهرًا من تاريخ الحصول عليه.

تقديم ما يُثبت نشاط العمل الذي يزاوله.

كيفية الحصول على تمويل نفاذ

وللحصول على تمويل نفاذ إلكترونيًا، يتم تسجيل الدخول من خلال البوابة الرئيسية لبنك التنمية الاجتماعية “التسليف سابقًا”، على الرابط التالي: https://www.sdb.gov.sa/ar، تقديم الطلب والبيانات الشخصية، ثم التحقق من أهلية المستفيد للمنتج، ثم حفظ البيانات، وأخيرًا إرسال المستندات المطلوبة عبر أقرب مكتب بريد له، مع العلم أن سيتم التواصل مع المتقدم فور قبول الطلب من خلال رقم جواله أو الايميل الإلكتروني له، أو من خلال التواصل عبر العنوان المُدرج في الأوراق الرسمية.