نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي و الرصيد بالسجل المدني و (المسجلة أسماءهم) في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي والرصيد بالسجل المدني المسجل أسماؤهم ،حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية في بيانها التفصيلي حول إيداع المخصصات المالية التي يتم إيداعها كل شهر لبعض المستفيدين في المملكة العربية السعودية لشهر جماد الأول كما يمكن الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي عبر رقم السجل المدني أو الهوية الوطنية وذلك عبر بوابة الخدمات الإلكترونية من موقع الوزارة حيث يسال الكثير من المستفيدين عن موعد الحصول على راتب الضمان وطريقة الاستعلام عن حاله الضمان الاجتماعي.
موعد إيداع دعم الضمان الاجتماعي
حيث أفادت وزارة الموارد البشرية عن موعد إيداع دعم الضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين وذلك مع بداية كل شهر هجري، والمحدد من قبل الوزارة وهو اليوم الأول من كل شهر فإذا كان هذا اليوم الجمعة يتم تقديمه ليصبح يوم الخميس واذا كان هذا اليوم يوم السبت يتم التأخير ليصبح يوم الأحد.
طريقة التعرف على حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني
يوجد اكثر من طريقة للاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي من قبل موقع الوزارة ومنها السجل المدني:
- الدخول على موقع الوزارة الرسمي الإلكتروني.
- عبر الصفحة الرئيسية يتم الضغط على زر اختيار الخدمات الإلكترونية.
- وعبر الصفحة يتم اختيار بوابة التنمية الاجتماعية.
- وبعد ذلك يتم الضغط على بدء الخدمة الخاصة بالاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي.
- يطلب الموقع منك كتابة رقم السجل المدني أو بدلا عنه رقم الضمان وعرض بعد ذلك.
- سوف تظهر أمامك صفحة بها جميع المعلومات المطلوبة عن الحالة المطلوب الاستعلام عنها.
راتب الضمان الاجتماعي لمستفيدي الدعم حسب عدد الأسرة بالسعودية
قامت الوزارة بتحديد مبلغ الدعم بالضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين بالمملكة بالطريقة الأتية:
- الاستحقاق الشهري لعدد أفراد الأسرة فرد واحد هو 1000 ريال سعودي.
- عدد أفراد الأسرة المكونة من فردين الاستحقاق الشهري لها هو 1285 ريال سعودي.
- الاستحقاق الشهري للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد هو 1570 ريال سعودي.
- الاستحقاق الشهر للأسرة المكونة من عدد اربع أفراد هو 1855 ريال سعودي.
- عدد أفراد الأسرة المكونة من خمسة الاستحقاق الشهري لهم هو 2140 ريال سعودي.
- الاستحقاق الشهري للأسرة عدد أفرادها ست أفراد هو 2420 ريال سعودي.
- الأسرة عدد أفرادها سبعة الاستحقاق الشهري لهم 2710 ريال سعودي.
- الاستحقاق الشهري لأسرة المكونة من ثمانية أفراد هو 3000 ريال سعودي.
- الاستحقاق الشهري للأسرة المكونة من 9 أفراد هو 3280 ريال سعودي.
- الأسرة المكون عدد أفرادها من عشرة أفراد يكون الاستحقاق الشهر لهم 3560 ريال سعودي.
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