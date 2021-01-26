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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر، في إطار تنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتحويل كافة التعاملات الورقية إلى إلكترونية من خلال شبكة الإنترنت، تم إنشاء العديد من المنصات الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين بالمملكة سواء السعوديين وغير السعوديين، من بينها منصة أبشر التي تمكن العامل الوافد من الاستعلام عن صلاحية الإقامة، دون الحاجة للتزاحم أمام مكتب الجوازات، بالإضافة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر 1442

يستطيع جميع الوافدين بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1442 بشكل إلكتروني، وذلك من خلال الدخول إلى منصة أبشر التي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين، وهذا الأمر من شأنه أن يوفر الوقت والجهد، ويمنع التزاحم أمام المكاتب الحكومية، وترجع أهمية الاستعلام عن صلاحية الإقامة في عدم الوقوع تحت طائلة الغرامات المالية والعقوبات التي تصل بالترحيل من البلاد وفسخ التعاقد.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر 1442

يتوجب على كافة الوافدين للمملكة الاستعلام عن موعد إنتهاء الإقامة، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية لمنصة أبشر. النقر على خيار أبشر أفراد. القيام بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق. النقر على تسجيل الدخول. النقر على صلاحية الإقامة من صفحة البيانات الخاصة بالمستخدم.

غرامات انتهاء الإقامة للوافدين

يتعرض الوافد للغرامات المالية التي تم تحديدها من قبل الحكومة السعودية عند عدم الاهتمام بتجديد الإقامة في الموعد المحدد، وفيما يلي قيمة الغرامات المالية المقررة:

500 ريال سعودي عن عدم تجديد الإقامة للمرة الأولى. 1000 ريال سعودي في حالة عدم تجديدها للمرة الثانية. فقدان الوظيفة والترحيل خارج الأراضي السعودية عند عدم التجديد للمرة الثالثة.

رسوم تجديد الإقامة بالمملكة العربية السعودية

أعلنت الحكومة السعودية عن قيمة الرسوم المفروضة عند تجديد الإقامة للوافدين والمغتربين، كالتالي:

100 ريال سعودي قيمة تجديد إقامة الزيارة العائلية.

300 ريال سعودي قيمة تجديد واستخراج جواز السفر.

200 ريال سعودي قيمة استخراج تأشيرة خروج وعودة للفرد، سارية لمدة ست سنوات ثم يتم إضافة 100 ريال عن كل شهر إضافي.

500 ريال سعودي قيمة تجديد وإصدار إقامة الذين تجاوزا سن 18 عام.

جاءت هذه القرارات من جانب الحكومة السعودية بهدف القضاء على المخالفات، واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المخالفين للقوانين، والذين لا يحملون أوراق سارية سواء فيما يتعلق بالإقامة أو عقود العمل، كل هذا من أجل النهوض بالمملكة وتحقيق رؤية 2030.