نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة 39 شهر فبراير من حساب المواطن ونتائج الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد التساؤلات حول موعد صرف الدفعة 39 من شهر فبراير من هذا العام، وحساب قيمة الدفعة تتم من خلال الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن، حيث ينتظر الأشخاص المستفيدين من دعم البرنامج المبالغ المستحقة في الموعد المحدد للصرف من كل شهر، وجاءت فكرة الدعم كنوع من توفير وتخفيف الأعباء من عاتقي المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية وخص الأشخاص ذو الدخل المنخفض والفقيرة، ومن خلال هذا المقال نعرض لكافة متابعي موقعنا ثقفني تفاصيل الدعم وموعد صرف الدفعة 39 شهر فبراير من حساب المواطن، وموعد صدور نتائج الأهلية الدفعة 39 من حساب المواطن.

موعد صرف الدفعة 39 شهر فبراير من حساب المواطن:

اقترب موعد صرف الدفعة 39 في موعدها المحدد لها من قبل الأوامر التي يتم اتباعها، حيث فرضت عدة أوامر سعودية تم اتباعها منذ الدفعة 28 على أن يتم الصرف للدفعة في اليوم الموافق 10 من كل شهر ميلادي، ويتغير الموعد في حالة أن الصرف وافق موعد أجازة رسمية في حالة وافق يوم الجمعة يتم الصرف في يوم الخميس، أما في حالة أن الصرف يوافق يوم السبت يتم الإيداع في يوم الأحد، ويوافق صرف الدفعة 39 شهر فبراير في يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر فبراير.

موعد صدور نتائج الأهلية الدفعة 39 شهر فبراير:

اقترب موعد الإعلان عن صدور نتائج الأهلية الدفعة الجديدة، فهي تبين أحقية الشخص المستفيد إذا كان من المستحقين لهذا الشهر أم لا، ويتم الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال الدخول عبر الصفحة الرسمية على برنامج حساب المواطن، ويتم الإعلان عنها في بداية شهر فبراير، أي أنه يتبقى حوالي 4 أيام على موعد الإعلان.

تقديم طلبات الاعتراض:

يقدم برنامج حساب المواطن خدمة تقديم طلبات الاعتراض التي يلجأ إليها المستخدمين، وذلك بهدف تقديم طلب الاعتراض على قيمة الدعم المخصص أو الذي تم إيداعه في الحساب البنكي، أو في حالة عدم توافر الدعم وكانت قيمته صفر، ويتم التقديم عليها من خلال الدخول على الرابط واختيار خدمة تقديم طلبات الاعتراض، تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم كتابة سبب الاعتراض بالإضافة إلى إرفاق ما يثبت سبب الاعتراض.

حساب قيمة الدعم:

يتمتع البرنامج بعدة خدمات قام بتوفير خدمة الحاسبة التقديرية الذي يتم من خلالها حساب قيمة الدعم ومن خلال متابعة هذا المقال نوضح كيفية حساب قيمة الدعم بالخطوات.