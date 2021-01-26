نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منح جامعة الملك فهد 2021 الممولة لكل التخصصات ورابط التقديم حتى فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة منح جامعة الملك فهد 2021 ، تم فتح بابها حاليًا وقبول الطلبات من الطلاب الدوليين، لدراسة درجتي الماجستير وبرامج درجة الدكتوراه، في جميع التخصصات وهي منح دراسية ممولة بالكامل لكافة الدارسين، والملك فهد كان ملكًا للمملكة العربية السعودية، ويعتبر أحد أشهر ملوك المملكة، وتقدم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن منحًا دراسية كاملة، وكانت جامعة الملك فهد؛ قد حصلت على المرتبة 186 في تصنيف الجامعات العالمية، ويوجد بالجامعة جميع أنواع المجالات الأكاديمية للدراسة، والتخصصات بما في ذلك ماجستير إدارة الأعمال وجميع مجالات العلوم، والهندسة وإدارات الأعمال وهندسة الكمبيوتر، ومجالات العلوم، والمنح مجانية بدون أية رسوم.

منح جامعة الملك فهد 2021

تقدم جامعة الملك فهد منحًا دراسية ممولة بالكامل، في المملكة العربية السعودية لدراسة الماجستير وبرامج للحصول على درجة الدكتوراه، حيث يتم فتح باب التقديم مرتين سونيًا، والمنحة فرصة عظيمة للطلاب العرب، وكذلك للطلاب الدوليين لدراسة التخصص المناسب.

مجالات الدراسة في منحة جامعة الملك فهد

تسوعب جامعة الملك فهد، عددًا من التخصصات والبرامج الأكاديمية، والتي تقدم من خلالها منحًا للراغبين في الالتحاق بها، وتتعدد المجالات التي يمكنك الاختيار من بينها، مثل:

التخصص الدرجة العلمية هندسة الطيران والفضاء ماجستير الإحصاء التطبيقي ماجستير الهندسة المعمارية ماجستير إدارة الأعمال ماجستير الهندسة الكيميائية ماجستير / دكتوراة الكيمياء ماجستير / دكتوراة تخطيط المدن والإقليم الزمالة البريطانية الهندسة المدنية والبيئية ماجستير / دكتوراة هندسة الكمبيوتر ماجستير / دكتوراة شبكات الحاسوب ماجستير علوم الحاسوب ماجستير / دكتوراة هندسة وإدارة التشييد ماجستير الهندسة الكهربائية ماجستير / دكتوراة العلوم البيئية ماجستير الجيولوجيا ماجستير / دكتوراة الجيوفيزياء ماجستير الهندسة الصناعية والنظم دكتوراة ضمان وأمن المعلومات ماجستير علوم الطبيعة ماجستير علوم وهندسة المواد ماجستير العلوم الرياضية ماجستير / دكتوراة الهندسة الميكانيكية ماجستير / دكتوراة الفيزياء الطبية ماجستير هندسة البترول ماجستير / دكتوراة الفيزياء ماجستير / دكتوراة هندسة النظم والتحكم ماجستير هندسة الاتصالات ماجستير

فوائد منحة جامعة الملك فهد 2021

يمكنك الاستفادة من الالتحاق بمنحة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الممولة بالكامل لكافة الدارسين، كل ما يلي:

رسوم دراسية مجانية، أي لا يسدد الطالب أية رسوم. منحة شهرية. سكن مجاني ومفروش ومكيف. الرعاية الطبية الأساسية. كتب دراسية مجانية. تذكرة سفر مدفوعة مسبقًا، وتذكرة عودة بعد الانتهاء من الدرجة. الوجبات المدعومة في كافيتريا الجامعة.

الموعد النهائي للالتحاق بمنحة جامعة الملك فهد الممولة

شروط الالتحاق ببرامج الماجستير جامعة الملك فهد 2021

درجة البكالوريوس لمدة أربع سنوات.

متوسط ​​درجات التراكمي يجب ألا يقل عن 3.00 أو أعلى بمقياس 4.00 أو ما يعادله، والحصول على معدل تراكمي 3.00 في موضوع المجال الرئيس.

شروط الالتحاق ببرامج الدكتوراة جامعة الملك فهد 2021

درجة ماجستير بعد درجة البكالوريوس لمدة أربع سنوات.

معدل تراكمي لا يقل عن 3.00 بمقياس 4.00 أو ما يعادله في كلا البكالوريوس والماجستير.

شروط الالتحاق بماجستير في إدارة الأعمال جامعة الملك فهد

الحصول على درجة البكالوريوس، من جامعة مرموقة معترف بها.

متوسط ​​النقاط التراكمي المعروف (GPA)، يجب ألا يقل عن 3.00 بمقياس 4.00 أو ما يعادله.

خبرة سنة واحدة على الأقل، لوالالتحاق بالعمل بدوام كامل.

قائمة المستندات الإلزامية للالتحاق بالمنحة الممولة