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عمر شويل - جدة طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر برقم الهوية، تسعى وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية لتحقيق التنمية التكنولوجية التي تهدف إليها المملكة؛ لذلك فقد أتاحت المنصات الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين سواء السعوديين أو الوافدين، ومن بين هذه الخدمات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية أو رقم الإقامة، وكذلك يمكن الاستعلام برقم لوحة السيارة، وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر برقم الهوية

تعد منصة أبشر أحد المنصات الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات التي توفر الوقت والمجهود للمواطنين بالمملكة، من بينها خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية التي يرتكبها سائقي السيارات أثناء السير في الطرق العامة والرئيسية، ولكي يتمكن قائد السيارة من معرفة مخالفات المرور لابد من اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى الصفحة الرئيسية لمنصة أبشر. النقر على خيار أبشر “أفراد”، ومن ثم تسجيل الدخول بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. الدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية، ومنها يتم الانتقال إلى خدمات المرور. النقر على خيار الاستعلام عن مخالفات المرور. القيام بإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة. ادخال رمز التحقق. النقر على عرض عندها ستظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفات المرورية على السيارة.

الاعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر

أتاحت إدارة المرور إمكانية الاعتراض على المخالفات المرورية على السيارة التي تم تسجيلها عن طريق الرصد الآلي أو تلك المخالفات التي قام برصدها رجال المرور، وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية أيضًا، عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر. النقر على أبشر أفراد. القيام بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالمستخدم. النقر على أيقونة خدماتي، ومنها خيار المرور. النقر على الاعتراض على المخالفات المرورية، ومن ثم تحديد المخالفة المراد الاعتراض عليها. القيام بكتابة ملاحظات الاعتراض، ومن ثم النقر على أيقونة تقديم الطلب.

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط التي بناءًا عليها يتمكن مالك السيارة التي وقع عليها المخالفات المرورية التقدم بالاعتراض على تلك المخالفات، ومنها:

لابد وأن يكون المتقدم بالاعتراض مسجل في بوابة الوزارة.

لا يمكن تقديم الاعتراض على المخالفات التي تم تسديدها، أو تلك المخالفات التي تم ارتكابها قبل اصدار خدمة الاعتراض على المخالفات.

يتقدم مالك السيارة بالاعتراض في خلال شهر “30 يوم” من تاريخ المخالفة.

يقوم المعترض بتسديد المخالفات بعد تقديم الاعتراض؛ لتجنب وصول قيمة المخالفة للحد الأعلى.

يتم التقدم بالاعتراض على المخالفة مرة واحدة فقط.

يتم الاعتراض على المخالفات المرورية عبر نظام ساهر فقط.

سداد المخالفات المرورية عبر أبشر

هناك العديد من الطرق التي يستطيع الأفراد سداد المخالفات المرورية من خلالها كالصراف الآلي أو منصة أبشر، وفيما يلي خطوات سداد المخالفات المرورية عبر أبشر: