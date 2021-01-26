نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية من خلال نظام نور تحدد طريقة تسجيل طالب بالفصل الصيفي والنقل المدرسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت وزارة التعليم السعودية ألية وطريقة تسجيل طالب بالفصل الصيفي والنقل المدرسي، عبر نظام نور وأشارت الوزارة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو خمسة أيام من تقديم الطلب، وأشاره الوزارة أنه بعد أن يقوم ولي الأمر بتقديم الطلب، سوف يصل مقدم الخدمة رسالة نصية على جواله برقم الطلب، وكذالك رابط لألية وطريقة متابعة الطلب من خلال البريد الإلكتروني.

طريقة تسجيل طالب بالفصل الصيفي

حددت الوزارة خطوات تسجيل طالب بالفصل الصيفي عن طريق نظام نور كما يلي.

الدخول على رابط نظام نور الرسمي.

الضغط على أيقونة الاختبارات.

الضغط على مربع النظام الفصلي.

أختيار الفصل الصيفي.

خطوات النقل من وإلي المدرسة بجودة عالية

الدخول على البوابة الإلكترونية لنظام نور. الضغط على أيقونة النقل المدرسي. اختيار أيفونه النقل المدرسي. الضغط على خيار طلب نقل.

طرق الحصول على خدمة طلب نقل أو تسجيل بالفصل الصيفي

عن طريق رابط نظام نور الإلكتروني. الاتصال على رقم مركز رعاية المستفيدين “19996” الذي يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم طوال أيام الأسبوع. أو عن طريق رابط تواصل على شبكة الإنترنت.

وزارة التعليم السعودية

يهدف معالي الدكتور / حمد بن محمد آل شيخ، وزير التعليم السعودي على تعزيز فرص التعلم للجميع، والعمل على تطوير وتحديث جميع مدخلات التعليم، وتشجيع الطلاب على الابتكار في جميع مراحل التعليم وتنمية مهارات وقدرات منتسبي التعليم، والأخذ بكل وسائل العلم الحديث في تسجيل إجراءات التعليم، من أجل خلق جيل متعلم ينهض بالمملكة العربية السعودية في جميع القطاعات.