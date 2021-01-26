الإستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 برقم الهوية عبر موقع وزارة التنمية الاجتماعية

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عمر شويل - جدة الإستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 برقم الهوية، تعتبر المساعدة المقطوعه احدي أهم البرامج الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وتعبر المساعدة المقطوعة عن رؤية المملكة العربية السعودية لحياة كريمة للمواطن السعودي حيث يتم صرف المساعدات للمواطنين الذيين يعانوا من الفقر أو تحت خط الفقر، ونتيجة إنتشار فيروس كورونا المستجد تزايدت الحاجة لدعم تلك الأسر ولذلك نقدم لحضراتكم رابط الموقع الإستعلام عن المساعدة المقطوعة إلكترونيا.

الإستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442

الإستعلام عن المساعدة المقطوعة، المساعدة المقطوعة واحدة من أشهر الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وفي إطار خطة المملكة العربية السعودية لمستقبل أفضل في كافة النواحي الإجتماعية والاقتصادية وغيرها تعمل المملكة عاي دعم المواطن السعودي بتقدم المساعدة المقطوعة، ويتم صرف منحة المساعدة المقطوعة في يوم الرابع عشر من الشهر ،ولذلك نقدم لحضراتكم بالتفاصيل والخطوات كيفية الإستعلام عن المساعدة المقطوعة إلكترونيا.

خطوات الإستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442إلكترونيا برقم الهوية

خطوات الإستعلام عن المساعدة المقطوعة إلكترونيا برقم الهوية، نتيجة إقتراب موعد صرف المساعدة المقطوعة في المملكة العربية السعودية، نقدم لحضراتكم رابط الموقع الذي خصصتة وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية للاستعلام عن المساعدة المقطوعة وخطوات الإستعلام عن موعد صرف المنحة

قم بزيارة موقع الضمان الإجتماعي لصرف المنحة

أدخل رقم الهوية الشخصي وتأكد من كتابة بصورة صحيحة.

إضغط كلمة عرض التي تظهر أسفل الصفحة لتحديد موعد صرف المنحة ،وكذلك الإطلاع على الرصيد الذي تم صرفة لك.

علماً على ان مواعيد صرف مستحقات المساعدات المقطوعة ستكون فى المواسم والاعياد حيث تكون مساعدات مقطوعة الضمان الاجتماعية مصروفة للاسر الفقيرة ومحدودي الدخل داخل المملكة العربية السعودية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم كافة المستجدات المطروحة حيال صرف قيمة ومستحقات تلك المساعدات التي يترقبها اعداد كبيرة من مواطني المملكة العربية السعودية.