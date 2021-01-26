جمعية الإدارة الصحية تحصل على الفئة (أ) في تقييم كفاءة الأداء لعام 2020

دوت الخليج : عفاف حامد _ جدة

حصلت الجمعية السعودية للإدارة الصحية على التصنيف فئة (أ) في معايير كفاءة الأداء لعام٢٠٢٠م ضمن نتائج تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية الصحية الذي أعدته الإدارة العامة للجمعيات الصحية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويأتي التقييم نظرًا لما توليه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في سعيها إلى تنمية مخرجات الجمعيات الصحية كمنظمات غير ربحية بما يضمن تحقيقها في رفع مخرجات الجمعية وتحقيق كفاءة الأداء المنشود والإسهام في تحقيق مستهدفات المؤشرات الوطنية لقياس أداء المنظمات الغير ربحية.

حيث كرم سعادة الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية أ. د. أيمن عبده الجمعية السعودية للإدارة الصحية ممثله برئيس مجلس الإدارة د. بندر بن دخيل الصاعدي بمناسبة حصولها على التصنيف وذلك ضمن الملتقى السنوي للجمعيات الصحية والذي نظمته الهيئة يوم الأثنين 25 يناير 2021م.

وعلق سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية د. بندر الصاعدي بقوله نفخر بما حققته الجمعية في حصولها على أعلى فئة تصنيف للجمعيات الصحية تحت مظلة هيئة التخصصات الصحية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم بالجهود المبذولة من أعضاء مجلس الإدارة وكل المنتمين والمنتسبين للجمعية في سبيل الرقي بمكانتها وبالدعم اللامحدود والمتابعة المستمرة من هيئة التخصصات الصحية ممثلة بالإدارة العامة للجمعيات الصحية لتطوير وتنمية المجتمع الصحي على المستوى العلمي والمهني.

وأكد الصاعدي أن الجمعية السعودية للإدارة الصحية تحرص على تقديم كافة خدماتها من خلال تطبيق وتطوير مفاهيم الإدارة الصحية عبر التدريب والاستشارات والبحوث العلمية في بيئة إدارية متكاملة، والمساهمة في تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية، وإيجاد البيئة المحفزة للتطوير والإبداع والابتكار في مجال الإدارة الصحية بما يحقق تطلعات أهداف ورسالة الجمعية.

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