نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد تسجيل الاختبار التحصيلي 1442 وكيفية التقديم بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قبل لجوء طلاب الثانوية العامة في السعودية إلى اختبار التخصص الجامعي، يبحثون أولا عن مواعيد تسجيل التحصيلي 1442هـ، وهي من أهم الاختبارات التي تعقد للطلاب بهدف قياس مستواهم الدراسي، وقدرتهم على تحليل البيانات والمعلومات وقياس مدى الفهم وحسن التصرف في المواقف المختلفة، فيما يشرف على إعداد هذه الامتحانات المركز الوطني للقياس والتقويم، وهي تتكون من المناهج الدراسية المختلفة، وعلى رأسها الأحياء، والكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، كما يعقد هذا الاختبار مرتين في كل عام لطلاب المرحلة الثانوية.

مواعيد تسجيل الاختبار التحصيلي 1442 لطلاب المرحلة الثانوية

ونظرًا لأهمية مواعيد تسجيل التحصيلي 1442هـ، ننشرها في السطور التالية، لجميع طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في المملكة، حيث جاءت المواعيد على النحو التالي:

يمكن التقدم بطلب التسجيل في هذه الاختبارات للفترة الأولى في 19 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق الأول من شهر فبراير لعام 2021. تنتهي فترة التقديم في الفترة الأولى في 2 شعبان 1442هـ الموافق 15 مارس 2021م. يبدأ موعد تسجيل الفترة الثانية في 19 جمادى الآخرة 1442هـ. ينتهي التقديم في الفترة الثانية في 30 شعبان 1442هـ، الموافق 12 أبريل 2021م. إن هذه المواعيد تخص الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية.

طريقة التسجيل في اختبارات مركز قياس لطلاب الثانوية بالمملكة

بالنسبة لكيفية التسجيل في اختبارات مركز قياس لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية 1442هـ، فإن ذلك من الممكن أن يتم بكل سهولة، عن طريق الخطوات الآتية: