نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الحصول على تمويل العمل الحر لزيادة الرواتب الشهرية ودعم الأعمال الحرة من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قرض لدعم وتمويل العمل الحر، سواء كان دعم نقدي أو عيني، جاء ذلك في إطار سعي المؤسسة لمنح المواطنين العاطلين عن العمل، والمواطنين العاملين الذين يتقاضون رواتب بسيطة أو محدودي الدخل فرصة للعمل الحر، كما يأتي ذلك في إطار تشجيع الاستثمار والتنمية والقيام بالمشاريع الشخصية، وعليه فقد أوضح بنك التنمية الاجتماعية تفاصيل التقديم للحصول على القرض، كما أعلن شروط ورابط التقديم عبر الموقع الرسمي للمؤسسة، وأصبح التقديم متاح الآن للراغبين في الحصول على قرض العمل الحر، وفيما يلي تفاصيل التقديم والحصول على دعم مالي نقدي أو عيني وكذلك الشروط والرابط الرسمي لمؤسسة التنمية الاجتماعية الخاص بقرض العمل الحر.

قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

وضع بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط للحصول على قرض العمل الحر، وأورد هذه الشروط عبر الرابط الرئيسي للبنك، وتتلخص فيما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على تمويل العمل الحر مواطن سعودي الجنسية. أن لا يكون مترتب على المستفيد أي مديونية أو قرض سابق، وأن يكون تاريخ آخر سداد لأي قرض بين المستفيد والبنك مدته لا تقل عن سنة. يتراوح أعمار المستفيدين من 18 إلى 6 عام. أن لا يزيد الدخل الشهري للمستفيد عن 14 ألف ريال سعودي. أن يقدم المستفيد ضمان مقابل الحصول على التمويل. اجتياز الفحص الائتماني. أن لا تزيد مدة سداد قرض أو تمويل العمل الحر عن 40 شهرًا. أن يحدد المستفيد نوع العمل الذي يرغب بالحصول على تمويل لأجله. وجود رخصة مزاولة المهنة للعمل الذي يرغب المستفيد بالحصول على قرض للعمل فيه.

رابط الحصول على تمويل العمل الحر

يهدف تمويل العمل الحر لزيادة الدخل الشهري للمواطنين محدودي الدخل، وكذلك دعم المواطنين والمواطنات في إيجاد فرصة عمل والتيسير عليهم لممارسة أعمالهم الحرة لصالح حسابهم الشخصي.

للتقديم للحصول على تمويل العمل الحر من خلال رابط بنك التنمية الاجتماعية للعمل الحر.

يمكن من خلال رابط بنك التنمية الاجتماعية، الاطلاع على تفاصيل التقديم للحصول على تمويل العمل الحر سواء تمويل نقدي أو عيني أو تمويل متناهي الصغر، وكذلك التسجيل للحصول على التمويل فورًا.