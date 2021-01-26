الهلال يعلن عن طقمه الجديد

دوت الخليج – حسين الحبيب أعلن نادي الهلال اليوم الثلاثاء عن الطقم الجديد وذلك حسبما كشف المركز الإعلامي بنادي الهلال عبر حساب النادي الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. ومن المقرر أن يرتدي لاعبو الهلال الطقم الجديد ابتداءً من نهائي كأس السوبر السعودي أمام النصر يوم السبت القادم 30 يناير 2021.

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