أمانة جدة: نأسف لتصرف متطوع صوّر ونشر ملاحظات التشوه البصري لأحد المباني.. ولن يتكرر

بلادي – الرياض :

أصدرت أمانة محافظة جدة بيانا توضيحيا بعد قيام أحد المتطوعين بتصوير ونشر ملاحظات تشوه المشهد البصري لأحد المباني خلال عمله في رصدها بحي البغدادية.

وقالت إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المبنى فإنها تشكر السكان على تعاونهم في تحسين المشهد البصري في المحافظة، والذي يتم بمشاركة الأمانة وملاك العقارات والمتطوعين.

وأوضحت أن قيام المتطوع بالتصوير والنشر تصرف فردي، معبرة عن أسفها لذلك التصرف الذي لم يراع سياسة النشر، وأنه قد وُضعت ضوابط لعدم تكراره.

وأضافت أن العمل يشمل الرصد والتبليغ عن عناصر التشوه البصري بواسطة المراقبين والمتطوعين عبر تطبيق راصد الإلكتروني، في نطاق 19 بلدية فرعية ومعالجة الأمانة لها، ومنها أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة والتشجير، وتحسين واجهات العقارات.