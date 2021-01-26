“الدفاع المدني” يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

بلادي – الرياض :
دعت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم (الثلاثاء)، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة.
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية ابتداء من يوم الأربعاء 1442/6/14هـ وحتى السبت الموافق 1442/6/17 هـ، على أجزاء من مناطق المملكة.
وشملت المناطق التي قد تتأثر بهطول تلك الأمطار، مناطق: “الرياض، والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، والجوف، وتبوك”.
وتتمثل الحالة المطرية في هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول.
فيما ستتأثر مناطق “مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل” بأمطار متوسطة ورياح نشطة، حيث أهابت المديرية بالجميع الابتعاد عن أماكن تجمع السيول.
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