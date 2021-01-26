رئيسة “التخطيط الحضري”: مدن المملكة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية خلال 100عام

بلادي – الرياض : كشفت رئيسة مركز تطوير التصميم والتخطيط الحضري للمدن السعودية، ضي الضويان، مدى جاهزية المدن السعودية لاستيعاب الزيادة السكانية. وأوضحت خلال لقائها في برنامج “سؤال مباشر” على قناة “العربية”، أن النطاق العمراني للمدن السعودية يستوعب الزيادة السكانية في المستقبل. وأكدت أن النطاق العمراني للمدن في المملكة لديه القدرة على التوسع دائمًا، كما أشارت إلى أن بعض المدن في المملكة قد تصل إلى 50% فقط من سعتها بعد 100 عام.

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