حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).

وتوقّع المركز نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من وسط المملكة.

كما يتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال المملكة، وتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 33 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 3 درجات مئوية في القريات.