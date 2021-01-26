ولي العهد يستعرض هاتفياً العلاقات الثنائية مع الرئيس العراقي

بلادي – الرياض : تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، اتصالاً هاتفيا من رئيس العراق برهم صالح. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وتعزيزه بما يخدم مصالح البلدين في المجالات المختلفة، وذلك في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي.

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