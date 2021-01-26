“المرور” يلقي القبض على سائق لمضايقته قائد مركبة أخرى في خميس مشيط

بلادي – الرياض :
ألقت الإدارة العامة للمرور القبض على سائق مركبة متهور في خميس مشيط.
وتفاعل المرور مع مقطع فيديو للسائق وهو يقوم بمضايقة أحد السائقين في الطريق العام، وذلك بقيادته للمركبة بصورة متهورة.
وأكد المرور أنه تم القبض على السائق وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة، وفقًا للنظام.
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