“صندوق الاستثمارات”: لدينا 6 محافظ عالمية ومحلية.. ونستهدف 1.8 مليون وظيفة حتى 2025

بلادي – الرياض :

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، إن المحافظ الاستثمارية لدى الصندوق هي 6 محافظ، 4 منها محلية واثنتان عالمية، كاشفا عن الشركات التي يستثمر فيها الصندوق عبر هذه المحافظ.

وأوضح أن المحافظ الاستثمارية تستثمر محليا في شركاتstc ومعادن والبحري وأكوا باور، أما المحافظ التي تهدف لتنمية القطاعات وتطويرها فمنها شركات “الترفيه 7” والصناعات العسكرية وشركة الهليكوبتر.

وأضاف أن هناك محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية أو البنية التحتية مثل شركة رؤية المدينة ومركز الملك عبدالله المالي ووسط جدة وداون تاون الجديد، أما محفظة المشاريع الكبرى فتضم نيوم والبحر الأحمر والقدية وروشن العقارية، وبدأت هذه المشاريع تنتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.

وأشار إلى أن هناك محفظة استثمارات عالمية مباشرة وغير مباشرة في الشركات الناشئة والصناعات المستقبلية وبناء العلاقات والروابط مثل لوسيد وأوبر وبابليون هيلث.

وبين أن هناك محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة وتشمل استثمارات في الأسواق العامة والخاصة، وتضم أدوات الدخل الثابت وحقوق المساهمين وصناديق التحوط واستثمارات العقارات والبنية التحتية.

وأفاد بأن المستهدفات والأثر المتوقع على الاقتصاد في الفترة من 2021-2025 تتضمن رفع قيمة أصول الصندوق من 1.5 تريليون إلى 4 تريليونات ريال، واستثمار تريليون ريال خلال السنوات القادمة محليا في مشاريع جديدة، ويسهم في الناتج المحلي غير النفطي بـ 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.