أمانة عسير ترد على صور “شواهد القبور” المثيرة للجدل في أبها

بلادي – الرياض :
تفاعلت أمانة منطقة عسير مع الصور التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تظهر استخدام بعض الأحجار على شكل “شواهد قبور”.
وأكدت أن الموقع الموجود بجوار مستشفى عسير لا يزال يخضع لأعمال التحسين والتجميل والتشجير والإنارة، مشيرة إلى أن الموقع لم تكتمل أعماله حتى الآن.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورًا لبعض أعمال التزيين، والتي شملت أحجارًا تشبه “شواهد القبور” في بعض شوارع أبها.
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