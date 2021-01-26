بلادي – الرياض : ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، اليوم (الثلاثاء)، مواطناً لتعمده اصطياد أحد الصقور من نادي الصقور السعودي. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، رائد المالكي، أنه ورد بلاغ من نادي الصقور السعودي يفيد قيام مواطن بطرح أحد الصقور التابعة لبرنامج “هدد” جنوب الطائف. وأكد أن المواطن لم يتجاوب مع مسؤول النادي لاستعادة الصقر، حيث تم ضبطه وإحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجهات الأمنية في الطائف تضبط مواطناً اصطاد صقراً بعد إطلاقه من نادي الصقور السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.