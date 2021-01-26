نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم في برنامج تدريب بنك الجزيرة في المقال التالي
عمر شويل - جدة خطوات التقديم في برنامج تدريب بنك الجزيرة والذي يبحث عنه الكثير من الأشخاص فور قيام بنك الجزيرة بالإعلان عن فتح باب التسجيل في الدورة التدريبية الخاصة بها لتعيين الخريجين والخريجات في أحد الكوادر الوظيفية في البنك، وذلك وفقا لما اعلنه بنك الجزيرة من خلال موقعه الالكتروني الرسمي، حيث يوفر للمتدربين فرص عمل في 3 مدن بالمملكة العربية السعودية، والتعرف على شروط الانضمام لبرنامج التدريب التابع للبنك تابع القراءة.
تفاصيل برنامج التدريب بنك الجزيرة
قد أعلن بنك الجزيرة من خلال بوابة التوظيف الخاصة به عن بدء برامج التجريب بداخله والتي تنتهي بتعيين المتدربين في عدد من الوظائف التابعة للبنك في 3 مدن المملكة، وأعلن البنك عن أن فترة التدريب مدتها شهر واحد فقط، ويتم الاعتماد في مجن جدة والخبر والرياض، ويتم تلقي برنامج الدورة التدريبية وفقا لنظام التعلم عن بعد إلكترونيا، ويتم التعيين تحت مسمي سكرتير تنفيذي.
شروط برنامج التدريب بالبنك
أهم الأهداف التي يسعى بنك الجزيرة لتحقيقها من خلال تلك الدورات التدريبية هي العمل على الاستفادة بطاقة الشباب واكتساب الخبرة والمهارة لهم لضمان الكفاءة بعد التعيين، أما عن شروط الالتحاق بالبرنامج كالاتي؛
- يختص البرنامج التدريبي بالسعودين الجنسية فقط، ويجب ان يجتاز المتدرب المقابلة واختبارات القبول بالبرنامج.
- أن يكون المؤهل الدراسي الحاصل عليه هو الدبلوم أو البكالوريس ويفضل ان يكون من ضمن التخصصات الادراية.
- إلا يتعارض أي مواعيد له مع مواعيد البرنامج التدريبي الخاص به وكذلك في وقت العمل الرسمي للبنك.
- يتم التقديم الكترونيا من خلال موقع البنك الرسمي الالكتروني صفحة التوظيف.
- يتم البدء بالدورة التدريبية في أول مارس المقبل.
- أن يجتاز المتدرب متطلبات التوظيف الأساسية بالبنك، ويكون الأولوية من ساكنى المناطق المحددة.
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