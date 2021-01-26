نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم على تدريب نيوم الالكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التقديم على تدريب نيوم الالكتروني والذي يوفر فرض أفضل للباحثين عن العمل والراغبين في الترقي بمجال التوظيف الخاص بهم، ويأتي برنامج تدريب نيوم في اطار برنامج مهارات المستقبل، والذي يسعى لإضفاء المنضمين إليه بالمهارات المناسبة ليتمكنوا من خوض المنافسة في سوق العمل، ومد المتدرب بالخبرات اللازمة التي تؤهله لشغل وظائف راقية وكبيرة في أي شركة يرغب في الالتحاق بها، ويرجي العلم ان برنامج تدريب نيوم يعد من أحد البرامج المدعمة من وزارة الاتصالات بالمملكة السعودية، والتعرف على خطوات التسجيل و الانضمام للبرنامج تابع القراءة.

شروط التقديم في برنامج تدريب نيوم

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الشروط الواجب توافرها في الراغبين بالتسجيل ببرنامج تدريب نيوم حيث يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن 18 عام ويتاح التقديم للجنسين.

يكون التقديم لخوض برنامج التدريب للخريجين والباحثين عن عمل أو المنقطعين عن العمل، ان يكون المؤهل الدراسي الدبلوم وما بعده، يجب أن تتم عملية تسجيل الطلب للحصول على التدريب بشكل صحيح مع ضرورة التأكيد على صحة البيانات ويتم إرفاق صورة من الشهادة بالتأمينات الاجتماعية الخاصة بالأجور والمدد.

شروط التقديم للموظفين

أما عن الشروط الخاصة بتقديم الموظفين للانضمام إلى برنامج تدريب نيوم هي؛

أن يكون العمر اكبر من 18 سنة، أن يكون المتقدم يعمل في أحد المجالات الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، أن يكون المؤهل الدراسي الخاص به دبلوم فأعلى، يجب أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية، كما عليه بارفاق مفردات المرتب، وعلى الموظف أن يقوم باجتياز اختبارات القبول وشروط المقابلة.

أما عن طريقة التقديم للحصول على برنامج التدريب يكون من خلال الموقع الالكتروني لشركة نيوم، ويقوم الشخص بتسجيل البيانات الخاصة به، مع العلم ان الدورة التدريبية تتم مباشرة من خلال الموقع الالكتروني والتعليم عن بعد.