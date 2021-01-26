كيف يمكن تفعيل خدمة أبشر باستخدام الجوال

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عمر شويل - جدة تفعيل خدمة أبشر باستخدام الجوال، يرغب العديد من المواطنين بالسعودية التعرف على طريقة التسجيل في خدمة أبشر الإلكترونية بواسطة رقم الجوال، فعلى الرغم من تعدد طرق التسجيل بتلك الخدمة ولكن تعتبر طريقة التسجيل برقم الجوال من أسهل تلك الطرق، والتسجيل في خدمة أبشر يسهل على المواطنين العديد من الخدمات المختلفة الحكومية مما يوفر عليهم الكثير من الوقت والمجهود.

رابط خدمة أبشر الإلكترونية

قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بوضع رابط مباشر لنظام أبشر الإلكتروني لتسجيل الدخول به وهو https://www.absher.sa/portal/landing.html، وهي صفحة مباشرة لتسجيل الدخول في نظام أبشر.

طرق تفعيل حساب أبشر للفرد

لمن يرغب في تسجيل حسابه بخدمة أبشر الإلكترونية يمكن اتباع واحدة من الطرق التالية:

تفعيل أبشر من خلال الجوال

ويمكن اتباع الخطوات التالية لمن يرغب بتسجيل حسابه في أبشر برقم الهاتف:

يتم الاتصال على رقم 920003344.

عندما يرد أحد موظفي خدمة العملاء يتم إبلاغه برقم العميل ورقم السرب.

وبعدها يتم الضغط على خيار خدمات أبشر وهو رقم 5.

وللتأكيد يتم الضغط على رقم 4.

بعدها يقوم الفرد بتسجيل البيانات المطلوبة منه للتسجيل في أبشر.

تفعيل أبشر بأجهزة الخدمة الذاتية

زيارة بوابة أبشر الإلكترونية.

الضغط على زر التفعيل بأجهزة الخدمة الذاتية.

ومن ثم التعرف على أقرب موقع لجهاز الخدمة الذاتية لك والتوجه إليه.

وضع الإبهام بمكان البصمة وبعدها ستظهر شروط استخدام الجهاز يتم قرائتها والموافقة عليها.

وبعدها يتم تسجيل رقم الجوال وعندما تصل رسالة التحقق للهاتف يتم كتابتها على الجهاز.

وبعدها تصل رسالة تؤكد إتمام عملية التفعيل للحساب.

ومن ثم يتم اختيار خدمة أبشر والتسجيل بها بكتابة كود التوثيق المرسل على الهاتف.

تفعيل حساب أبشر من البنك