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عمر شويل - جدة نظام ساند للتأمين ضد التعطل عن العمل، أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية بإطلاق نظام ساند للتأمين على العمال عند التعطل عن العمل لأسباب مختلفة، حيث يقوم ذلك النظام بسد الفترة ما بين التوقف عن العمل وإيجاد عمل آخر للفرد، حيث يتوفر ذلك النظام لجميع الأفراد العاملين سواء بالقطاع الخاص أو العام ممكن يشملهم نظام التأمينات الاجتماعية.

شروط الحصول على دعم نظام ساند

قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بوضع شروط استحقاق دعم ساند للعاملين الذين توقفوا عن العمل، وهي ما تحدد أحقية العامل للدعم من عدمه:

يجب تسجيل الدخول في نظام ساند قبل مرور 90 يوم من ترك العمل الأول.

عدم ترك العامل لعمله بإرادته الحرة.

أقصى حد للسن هو 60 عام.

الجنسية سعودية فقط.

عدم وجود مصدر دخل جديد أو نشاط له.

قدرته على العمل من جديد.

أحكام نظام ساند للعاملين السعوديين

بعض النظام بعض الأحكام الأخرى للعاملين وهي:

في حالة كان المتعطل عن العمل في فرع المعاشات تبعًا لنظام التأمينات الاجتماعية يتم تسجيله تلقائيًا في النظام. يتم تسجيل العاملين بالمعاشات السعوديين حتى عمر 59 سنة بمجرد الوصول لسن الستين يتوقف دعم نظام ساند. أما عن قيمة دعم نظام ساند فهو يحسب بمتسوط الأجري الشهري للعمل السابق. يتم صرف تلك الإعانة حتى مدة 12 شهر قد تكون متقطعة أو متواصلة حسب كل مرة من مرات الاستحقاق.

حالات توقف دعم نظام ساند

وهناك بعض الحالات الخاصة يتم حينها وقف الدعم من نظام ساند، وهي شروط توقف صرف نظام ساند: