نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس الجديد للخدمة الذاتية ١٤٤٢ سلم رواتب المعلمين الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس للخدمة الذاتية الجديد ١٤٤٢ هو أحد الأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم السعودية، والذي يختص بتقديم الخدمات إلكترونيا للمعلمين والموظفين في وزارة التعليم، حيث يتيح نظام فارس الإلكتروني استخراج تعريف بالراتب للموظف، والاستعلام عن العلاوات السنوية الجديدة للمعلمين، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الالكترونية الأخرى، على سبيل المثال الحصول على إجازة مرضية.

نظام فارس للخدمة الذاتية الجديد ١٤٤٢

هو نظام إلكتروني تابع لوزارة التعليم في السعودية، ويقدم خدمات إلكترونية متنوعة لجميع العاملين من الموظفين والإداريين والمعلمين.

ويتيح النظام للعاملين من الكوادر التعليمية الحصول على الخدمة إلكترونيا، ثم متابعة الطلب عبر الموقع الرسمي لنظام فارس الإلكتروني.

يتيح رابط نظام فارس للخدمة الذاتية الجديد ١٤٤٢ استخراج تعريف بالراتب عبر الدخول على بوابة نظام فارس ثم تطبيق الخطوات التالية: الولوج إلى رابط نظام فارس الإلكتروني. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول. الضغط على صلاحية الخدمة الذاتية من الصفحة الرئيسية للموقع. اختيار الرواتب والبدلات ثم الضغط على تعريف بالراتب. كتابة البيانات المطلوبة، اسم الموظف، المدرسة التابع لها، الإدارة التعليمية. النقر على أيقونة تحميل التعريف. يظهر أمامك بيان تفصيلي بتعريف الراتب للموظف أو المعلم.



سلم رواتب المعلمين الجديد 1442

أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن جدول جديد لرواتب المعلمين الجديد في وزارة التعليم، وسيتم تطبيق سلم رواتب المعلمين الجديد 1442 كالتالي: