نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعانة تكافل للطلاب 1442| الشروط وكيفية التسجيل في موقع تكافل للطلاب ومواعيد صرف تكافل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت المملكة مؤسسة تكافل الخيرية لإعانة تكافل للطلاب والطالبات والعمل على تسهيل الحصول رسوم الجامعات وتقديم الوجبات وتوزيع الكتب على الطلاب المحتاجين وشملت مؤسسة تكافل الخيرية أيضاً دعم الأسر الفقيرة سواء بالمواد الغذائية أو بالملابس الشتوية ويسعى الكثير لمعرفة شروط التسجيل في تكافل وكيفية التسجيل عبر رابط تكافل الرسمي للاستفادة بإعانة تكافل للطلاب وسنتطرق في المقال لكافة تفاصيل التسجيل في بوابة تكافل للحصول على الدعم للطلاب والأسر الفقيرة.

شروط الحصول على دعم تكافل الطلاب 1443

طرحت مؤسسة تكافل الكثير من الشروط التي لابد من توافرها للطلبة المتقدمين للحصول علي دعم تكافل للطلبة وكان من اهم تلك الشروط الواجب توافرها للتسجيل هي:

لا يجوز وأن يكون المتقدم من طلاب محو الأمية حتي يتم الموافقة من قبل المؤسسة. شرط أن يكون الطالب مسجل بالانتظام في الحضور في المدارس الحومية السعودية. شرط التقديم للمساعدة من مؤسسة تكافل كل عام دراسي مقبل عليه الطالب. التأكد من حاجة الطلب للإعانة وإرفاق البيانات والأوراق التي تثبت ذلك. متوفر الدعم من مؤسسة تكافل فقط للطلبة السعوديين. يجوز أن يتقدم الطلاب المسجلين مسبقا في تكافل التقدم للحصول علي المساعدة. الدعم الكامل لطلبة الصف الأول والصف الثاني الثانوي.

شروط برنامج تكافل للطلاب

وضعت مؤسسة تكافل الكثير من الشروط للحصول على إعانة تكافل للطلاب وسنتناول فى السطور التالية شروط تكافل:

يستحق الحصول علي تكافل من يحمل الجنسية السعودية فقط.

أن تندرج المدرسة التي يدرس بها المتقدم في قائمة مؤسسة كرامة.

لا تشمل إعانة كرامة من يدرس في محو الأمية.

عدم التحاق المتقدم بالصف الثالث الثانوي.

كيفية التسجيل في تكافل الطلاب

بعد الاطلاع علي شروط الحصول على إعانة تكافل وانطباقها علي المتقدم نأتي إلى خطوات التسجيل في رابط تكافل الطلاب في السطور التالية:

الدخول إلي موقع مؤسسة تكافل الخيرية.

تسجيل الدخول إلى رابط بوابة الطلاب.

اختيار من القائمة “تسجيل طالب جديد”.

كتابة بيانات الطالب الشخصية كرقم الهوية ورقم الجوال الخاص بولي الأمر والذي تم تسجيله بنظام تكافل.

بعد كتابة رقم التحقق المرئي في الصفحة يضغط علي خيار متابعة.

يصل رسالة عبر الجوال برمز يطلب من المتقدم كتابته في الخانة المطلوبة.

إن لم تصل الرسالة بالرمز يرجي مراجعة المدرسة والتأكد من صحة رقم الجوال.

بعد إدخال الرمز بالرسالة يقوم بالنقر علي متابعة.

استكمال باقي البيانات كرقم الهوية واسم المتقدم وجنسه وأضافه رقم جوال ولي الأمر وكتابة اسم المستخدم الجديد وأضافه كلمة مرور جديدة وبريد إلكتروني للمتقدم.

بعد الانتهاء من مليء كافة البيانات النقر علي كلمة “تسجيل”.

الاستعلام عن تكافل إعانة للطلاب

موقع الاستعلام عن تكافل الطلاب وكيفية الاستفسار عن تكافل يتم باتباع الخطوات التالية:

الاستعلام عن إعانة الطلاب عبر مركز الدعم والاستعلام في مؤسسة تكافل الخيرية.

رقم الاستعلام عن تكافل أعانة الطلاب ” 920033951″.

مواعيد الاستعلام عن أعانه الطلاب تكافل يوميا من السابعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

أيام استعلام تكافل اعانة الطلبة طوال الأسبوع باستثناء الجمعة والسبت.

موعد صرف إعانة الطالب تكافل 1443

تسائل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن متي ينزل تكافل للطلاب 1442 الفصل الثاني لفحص اسم الطالب في تكافل ومعرفة قيمة اعانة تكافل للطلاب وبعد اجتمع مسئولي مؤسسة تكافل للطلاب مع وزير التعليم حمد آل شيخ وتطرق الاجتماع لزيادة ميزانية تكافل اعانة الطلاب لعام 1443 حيث تكون قيمة مبلغ تكافل للطلاب سوف يكون في حدود 800 ريال سعودي إلى 1000 ريال سعودي في ظل أزمة كورونا الحالية واستكمال التعليم عن بعد.