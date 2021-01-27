مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة حائل يرفع شكره لاختياره عضو في برنامج أمير حائل للتنمية المجتمعية

دوت الخليج : حائل/ د سحر رجب

رفع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة حائل ،فريح بن محمد العياد عن شكره وعظيم امتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل على الثقة الغالية باختياره عضواً في مجلس أمناء برنامج سموه للتنمية المجتمعية .

وأكد على أن العمل الوطني في كافة المجالات والبرامج ، إنما تكليف يلزم معه الجد بروح التفاني والإخلاص لخدمة الوطن الأغلى المملكة .

وأضاف على أن هذه المهمة الجديدة في مجلس الأمناء مع نخبة من المسؤلين في منطقة حائل , ستكون ذات غايات وأهداف تنموية مجتمعية وطنية, وأن العمل اليوم إنما هو ترجمة حقيقية على أرض الواقع للأهداف السامية التي تسعى رؤية المملكة 2030 لتحقيقها في كافة المجالات, وسعيا حثيثا للحفاظ على المنجزات وزيادة معدلات نموها وازدهارها.

مثمناً ثقة وتقدير سمو أمير المنطقة حفظه الله وبمتابعة واهتمام سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير المنطقة نائب رئيس البرنامج وسعادة وكيل إمارة منطقة حائل أ./عادل أل الشيخ الرئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج.

وسأل العياد المولى عز وجل أن يكلل جهود قيادتنا المباركة بالنجاح وأن يمدهم بعونه وتوفيقه وأن يجعلهم سنداً وعضداً للوطن والمواطن لمواصلة مسيرة البناء والنماء.