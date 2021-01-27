نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات مجلس الوزراء السعودي وأهم القرارات الملكية الجديدة 1442 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة القرارات الملكية الجديدة وقرارات مجلس الوزراء الجديدة أيضًا في المملكة العربية السعودية لعام 1442 الموافق عام 2021م ، حيث قد تم الإعلان عنها رسميا اليوم وتم نشرها أيضاً عبر بوابة الأنباء السُّعُودية، وفيما يلي بموقع ثقفني سوف يتم توضيح ماهية هذه القرارات الوزارية والملكية السُّعُودية الجديدة للملك سلمان ومجلس الوزراء بالتفصيل.

السماح بإصدار الإقامات بشكل ربع سنوي في المملكة

أعلن مجلس الوزراء السعودي في يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر يناير لعام 2021م وهو اليوم المُوافق تاريخ يوم ١٣ جُمادى الآخرة ١٤٤٢ هـ بما يلي:

السماح بإصدار بطاقات الإقامات المرتبطة بـ رخص العمل ، إلى جانب تجديدها بشكل (ربع سنوي) وذلك كل ثلاثة شهور على الأقل.

يتم استثناء مهنة العمالة المنزلية وأي من المهن السعدية في حكم تلك المهنة أيضًا من هذا القرار.

تجزئة الاستحصال على رسوم استخراج رخصة العمل وكذلك رخصة الإقامة والرسوم المالية الخاصة باستخراج الإقامات الموضحة بالأعلى وذلك وفق مدة الإقامة.

ولقد أصدر مجلس الوزراء السعودي أيضًا جملة قرارات مهمة للعاملين والمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية ومنها الموافقة على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية ، ومنها أيضًا تغيير اسم برنامج تدريب الأطباء والممارسين اصحيين من (طبيب سعودي تحت التديب) إلى اسم آخر اكثر عمومًا وهو (برنامج تدريب الممارسين الصحيين)، لكي يشتمل هذا البرنامَج التدريبي على فئات الأخصائيين الصحيين من غير الأطباء، وغيرهم من القرارات الأخرى المهمة أيضًا التي كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء السعودي.

القرارات الملكية الجديدة اليوم 1442

بعد الاطلاع على نظام الحكومة الحالي ونظام مجلس الوزراء أيضًا اليوم؛ اتخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ مجموعة من القرارات الجديدة المهمة جدًا، وهي:

ضم كل من وزارة (الإسكان) ووزارة (الشؤون البلدية والقروية) معًا في وزارة واحدة؛ ليكون المسمى الأساسي المعمول به للوزارة الجديدة هو: (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان).

على رئاسة الوزراء السُّعُودية الاستعانة بالخبرات والجهات ذات العَلاقة في مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور من أجل تنفيذ ما يلي: أولًا: العمل على استكمال كافة الإجراءات النظامية اللازمة؛ من أجل لتنفيذ الأمر الملكي السابق وذلك فيما يخص: تحديد الاختصاصات ونقلها جنبًا إلى جنب مع تحديد اختصاصات الموظفين جميعهم وطبيعة الوظائف المطروحة حاليًا والتي سوف يشغلها كافة الموظفين في الوزارتين السابقتين إلى جانب الاعتمادات والبنود وما غيرهم. ثانيًا: العمل على مراجعة كافة الأنظمة والمراسيم الملكية والأوامر والإجراءات النظامية أيضًا، وتوضيح ما قد تأثر عبر تلك القرارات الجديدة واقتراح ما يلزم بشأنها من أجل استكمال باقي الإجراءات النظامية لدمج الوزارتين بسلاسة.



قرارات الملك سلمان الجديدة اليوم

وترتب على قرارة ضم وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية مجموعة من القرارات الإضافية مع حُزْمَة من القرارات الأخرى التي أصدرها الملك سلمان بالمملكة العربية السُّعُودية، مثل: