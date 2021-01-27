نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء السعودي يوافق على إصدار رخصة العمل وتجديدها كل 3 شهور في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء السعودي وذلك عبر الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة عدد من القضايا التي تهم المواطن السعودي، وكافة الأفراد المقيمين على أرض المملكة، حيث أنتهي اجتماع مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين بصدور 8 قرارات تتعلق بتعديل إصدار الإقامات وتجديدها وسلم أجور الممارسين الصحيين وغيرها من القرارات الهامة الأخرى التي سوف نتناولها عبر التقرير التالي.

مجلس الوزراء السعودي يصدر 8 قرارات تتعلق بتعديل إصدار الإقامات وتجديدها وغيرها من القرارات الأخرى:-

تناول الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين عدد من القضايا الهامة ذات الشأن الداخلي، وأيضاً ما يدور على الساحة الدولية، وأخر تطورات جائحة كورونا في المملكة وباقي دول العالم، وبعد أن أنتهي الاجتماع صدر عدد من القرارات الهامة والتي جاءت كالتالي:-

1- تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو من ينيبه في التباحث مع الجانب السوداني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية وبين جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان والتوقيع على ذلك المشروع، ثم رفع النسخة النهائية الموقع مع استكمال الاجراءات المنظمة لذلك.

2- إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية ونقل كافة مهماتها ومشاريعها والحقوق والالتزامات إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

3- إصدار الاقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها كل ثلاثة أشهر كحد أدني، مع استثناء العمالة المنزلية وما في حكمها، مع تقسيط قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة من أجل استخراج تلك الاقامات.

4- أ- تعديل اسم برنامج طبيب سعودي تحت التدريب إلى برنامج تدريب الممارسين الصحيين، مع إضافة فئة الاخصائيين من غير الأطباء الذين تم قبولهم في البرامج التدريبية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى البرنامج.

ب- تطبيق سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمعتمد بالأمر السامي رقم 4097/م ب بتاريخ 25/6/1432 على كافة المتدربين الملتحقين بالبرنامج.

5- تجديد عضوية الدكتور أحمد بن ابراهيم العمود، وتعيين الدكتور/ جلال بن محمد البدري باصهي في مجلس إدارة المؤسسة العامة للري.

6- الموافقة على السياسية الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

7- اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1440/1441.

8- ترقية ظافر بن محمد بن منصور الشلوي إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة، ترقية ناصر عبد الله بن راشد المساعد إلى وظيفة مدير عام مكتب وزير الدولة بالمرتبة الرابعة عشر بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.