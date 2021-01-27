نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاكيت محمد بن سلمان يتصدر في السعودية ويشعل مواقع تويتر وفيسبوك ونفذ من الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة جاكيت محمد بن سلمان ، أثار الجاكيت الخاص بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وانستجرام بعد ظهور ولي العهد السعودي في الاجتماع الأخير الخاص بمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودية.

أسم العلامة التجارية الخاصة ب جاكيت محمد بن سلمان

فرانك ناماي احدي العلامات التجارية البريطانية واشهرها حول العالم فتصدرت العلامة التجارية احدي الكلمات الأكثر بحثا في المملكة العربية السعودية على محرك البحث جوجل وذلك بعد ظهور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مرتديا هذا السترة من علامة التجارية فرانك ناماي بدون اكمام.

أيضا بحث الناشطون على مواقع الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام عن تفاصيل سترة سمو الأمير ولي العهد السعودي ومن أين يتم شراؤها بسبب تدافع الجمهور على الموقع الالكترونى الخاص بالعلامة التجارية لشراء الجاكيت تعطل الموقع الالكتروني ونفذت الكميات كلها من المتجر الخاص بالعلامة التجارية فرانك ناماي في حين أخر بعض الأشخاص قاموا بتشبيه النقش المرسوم علي السترة بأنه نقش يمني أو نقش قطري.

ولقد علق بعض الشخصيات العامة في المملكة العربية السعودية على ارتداء ولي العهد السعودي هذه السترة كالاتي:

ترك الشيخ مستشار بالديوان الملكي ورئيس مجلس غدارة الهيئة العامة للترفيه معلقا ( حفظك الله سيدي ).

محمد العراده أمير سر اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي معلقا (أمير الشباب وحبيبهم سمو الأمير محمد بن سلمان بالشال القطري ).

سعر سترة ولي العهد السعودي في المملكة العربية السعودية

يبلغ سعر سترة الأمير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حفظه الله هي من مجموعة خريفية شتوية 2020-2021 ويبلغ سعر السترة حوالي 25.000 الف ريال سعودي وحوالي 5000 دولا أمريكي.

وهذه ليست المرة الأولي من نوعها في تصدر سترة ولي العهد السعودي في كلمات بحث جوجل في المملكة العربية السعودية ولقد حدثت أيضا منذ عام أو أكثر أيضا الجاكيت الذي قام ب ارتدائه في افتتاح بطولة فورملاي اى في الدرعية للسيارات الكهربائية.

عزيزي القارئ لقد انتهينا من تفاصيل وسعر ونوع العلامة التجارية الخاص ب جاكيت محمد بن سلمان سمو الأمير وولي العهد السعودي نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية.