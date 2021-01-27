نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل ميسر بدون كفيل ومبالغ تمويلية تصل إلى 2 مليون ريال من بنك البلاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل ميسر بدون كفيل ومبالغ تمويلية كبيرة تصل إلى 2 مليون ريال سعودي من بنك البلاد للأفراد وذلك بهدف سداد مديونية العميل لدي بنك أخر والاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها بنك البلاد كما يتيح البنك للعميل إمكانية شراء أسهم معتمدة ومتوافقة مع الشريعة من أحد الشركات المعتمدة لدي بنك البلاد ، ويسعي بنك البلاد داخل المملكة العربية السعودية ان يصبح الخيار الأمثل لدي العميل لطلب منتج تمويلي إسلامي بمزايا عديدة وخيارات للسداد ميسرة والتي تخدم العميل في تلبية جميع إحتياجاته المالية. مزايا تمويل بنك البلاد تمويل شخصي بصيغة متوافقة مع الهيئة الشرعية لبنك البلاد. تمويل مريح لا يحتاج إلى كفيل. تمويل بفترة سداد ميسرة حتى 60 شهر. إجراءات سريعة لتنفيذ طلب التمويل. يمكن للعميل الاستفادة من فرصة السداد المبكر لمبلغ التمويل التي يقدمها البنك. يوفر بنك البلاد القرض بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها إلى 2 مليون ريال سعودي. يمكن للعميل تأجيل قسط من كل عام. الحصول على تمويل إضافي من بنك البلاد. يمكن لموظفي البنوك الأستفادة من التمويل. شروط الحصول على تمويل ميسر بدون كفيل من بنك البلاد عمر طالب التمويل يجب ألا يقل عن 21 سنة.

صافي الدخل الشهرى لطالب التمويل يجب ألا يقل عن 5000 ريال سعودي.

يجب أن يكون طالب التمويل يعمل لدي جهة معتمدة من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

يشترط أن يقوم طالب التمويل بتحويل الراتب الشهرى على بنك البلاد.

يجب أن يمتلك طالب القرض حساب جاري لدى بنك البلاد.

يمكن لطالب التمويل التقديم عن الطلب من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي من بنك البلاد وتعبئة نموذج الطلب. الاوراق المطلوبة وثيقة إثبات الهوية سارية الصلاحية لطالب التمويل.

يقوم طالب التمويل بتعبئة نموذج طلب شراء بالتقسيط.

تقديم تعريف من جهة عمل طالب القرض يحتوي على الراتب الأساسي والمسمي الوظيفي.

يقوم طالب التمويل بتقديم شهادة إثبات بتحويل المديونية لبنك البلاد من البنك الأخر.

لطالب التمويل الذى يعمل في القطاع العسكري داخل المملكة العربية السعودية تقديم صورة من بطاقة العمل.

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