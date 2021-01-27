نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاكيت محمد بن سلمان في ترند السعودية بحثا ماركة جاكيت الأمير السعودي للبيع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر جاكيت محمد بن سلمان ترند السعودية اليوم الأربعاء صباحا بعد ظهور الأمير السعودي محمد بن سلمان بالجاكيت دون أكمام الذي ارتداه في آخر اجتماع له، حيث كان وما زال جاكيت محمد بن سلمان أبرز المواضيع الرائجة في محرك البحث جوجل من المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية.

اجتماع محمد بن سلمان الأخير

ظهر الأمير محمد بن سلمان في اجتماعه الأخير (اجتماع صندوق الاستثمارات العامة) مرتدا جاكيت بدون أكمام لأحد العلامات الفرنسية الشهيرة، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي التغريدات حول سعر جاكيت محمد بن سلمان الجديد كالتالي:

الجاكيت لأحد العلامة التجارية الفرنسية ( فرانك ناماي).

يصل سعر الجاكيت إلى ٦ آلاف دولار.

لم تتمكن الصور البعيدة للجاكيت إبراز العلامة التجارية للجاكيت.

تبين رواد التواصل الاجتماعي العلامة التجارية لجاكيت الأمير السعودي.

وذلك خلال محاولات رواد التواصل الاجتماعي البحث عن مواصفات السترة وأماكن بيع جاكيت محمد بن سلمان.

تداول رواد التواصل الاجتماعي بعض الصور المقربة التي تحاول إبراز علامة الجاكيت التجارية.

جاكيت محمد بن سلمان

حاول رواد التواصل الاجتماعي التعرف على سعر جاكيت محمد بن سلمان وجاءت أهم التغريدات كالتالي:

الجاكيت ضمن مجموعة خريف وشتاء ٢٠٢٠-٢٠٢١ والتي يقدر سعر المجموعة بحوالي ٢٥ ألف ريال سعودي، ما يعادل ٥ آلاف ريال سعودي.

بسبب تهافت المغردين على موقع بيع سترة الأمير محمد بن سلمان، تسبب ذلك في تعطل المتجر الإلكتروني عن العمل.

بينما يبحث بعض النشطاء عن سعر الجاكيت، ذهب البعض الآخر للبحث عن النقوش والرسوم على الشال.

بعض المتابعين يشبهون الشال بالشال القطري.

والبعض الآخر يشبهونه بالشال اليمني.

جدير بالذكر أنه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها جاكيت الأمير السعودي محمد بن سلمان ترند السعودية، إذ تصدر بحث العام الماضي عند حضوره افتتاحية بطولة فورملا إي للسيارات.