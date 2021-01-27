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عمر شويل - جدة كيفية حساب راتب التقاعد العسكري والمدني في السعودية يهم قطاع كبير من المتقاعدين بالمملكة، حيث يعتبر طريقة احتساب معاش التقاعد في نظام التقاعد العسكري والمدني وآلية حساب مكافأة نهاية الخدمة التي يحصل عليها الموظف بعد تقاعده من الأمور التي تختص بها المؤسسة العامة للتقاعد بالسعودية، حيث أتاحت البوابة الإلكترونية للمؤسسة حاسبة المعاش التقاعدي للمتقاعدين العسكريين والمدنيين إلكترونيًا للحصول على القيمة الصحيحة للمعاش بعد التقاعد، وأصدت الحكومة السعودية عدد من الأنظمة الخاصة بالتقاعد مثل نظام التقاعد العسكري الجديد 1442 ونظام التقاعد المدني ونظام تبادل المنافع، كل هذه الأنظمة هدفها حقوق الموظفين المتقاعدين ومنحهم مظلة تأمينية تمنحهم المستوى المعيشي المستقر لهم ولأسرهم، لذلك نقدم لكم من خلال هذا التقرير طريقة راتب التقاعد العسكري والمدني وكيفية استخدام حاسبة المعاش والحالات التي يتم فيها حرمان المتقاعد من المعاش وحالات إيقاف المعاش عن المتقاعدين، فتابعونا.

كيفية حساب راتب التقاعد العسكري والمدني

تحرص المملكة العربية السعودية إلى توفير حياة كريم ومستوى معيش جيد للموظفين المحالين إلى التقاعد بعد انتهاء فترة خدمتهم من العسكريين والمدنيين، وتسعى الحكومة السعودية لإلى إتاحة كافة عناصر الأمن الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للمتقاعدين بعد أن قاموا بخدمة الوقت طوال سنوات العمل، لذلك يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين بعد التقاعد مع توفير راتب تقاعدي مناسب لهم، ولكن يختلف قيمة راتب التقاعد من موظف إلى آخر حسب عدد سنوات الخدمة له في العمل، وفيما يلي نقدم لكم كيفية احتساب الراتب التقاعدي العسكري والمدني:

كيفية استخدام حاسبة المعاش التقاعدي

تقدم موقع المؤسسة العامة للتقاعد الإلكتروني خدمة استخدام حاسبة المعاش التقاعد لإجراء الاستفسار عن مستحقات التأمينية للمتقاعدين والاستعلام عن رصيد مستفيد متقاعد، حيث يقوم المتقاعد العسكري أو المدني بإدخال البيانات الوظيفية الخاصة به في الآلة الحاسبة على البوابة الإلكترونية للمؤسسة ثم يحصل على كافة مستحقات الموظف، ويتم ذلك من خلال تتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى رابط حاسبة المعاش التقاعدي. إدخال جنس المتقاعد (ذكر أو أنثى). تحديد نوع الخدمة (عسكري أو مدني). تحديد المتقاعد لسبب تركه للخدمة سواء كان: بلوغ الموظف أو العسكري لسن المعاش.

وفاة الموظف”سواء بداعي العمل” أو بداعي غير العمل”.

تعرض الموظف للعجز الكامل.

إنهاء خدمته لسبب تأديبي أو لأسباب غير تأديبية.

تقديم الموظف للاستقالة.

طلب الموظف على التقاعد المبكر . إدخال قيمة آخر راتب حصل عليه قبل الإحالة للتقاعد. تحديد عدد سنوات الخدمة للموظف. تحدد عدد شهور الخدمة للمتقاعد. اضغط على أيقونة (عرض قيمة المعاش).

حالات استحقاق الراتب التقاعدي

حددت الحكومة السعودية في قانون التقاعد الجديد شروط التقاعد المبكر للموظفين في المملكة، كما تقدم المؤسسة العامة للتقاعد ضوابط وشروط استحقاق المعاش التقاعدي، حيث يستحق المتقاعدين معاشًا تقاعديًا في حال توافر فيه البنود التالية:

الموظف المحال إلى التقاعد بعد بلوغه سن المعاش بغض النظر عن مدة خدمته أثناء العمل، ولا ينطبق هذا الشرط على الخدمات غير النظامية أو في حال عد إتمام الموظف لسنة التجربة كما جاءت في نظام الخدمة المدنية.

الموظف الذي انتهت خدمته لأي سبب كان طالما قضى 25 سنة في الخدمة.

الموظف المفصول أو المتوفي بسبب العجز قطعيًا مهما كانت عدد سنوات خدمته، ويستحق في هذه الحالة نسبة 40 في المئة من آخر راتب أساسي حصل عليه قبل العجز أو الوفاة.

الموظف العاجز أو المتوفي أثناء مزاولته لعمله، ويستحق في هذه الحالة على معاش بنسبة 80 في المئة من آخر راتب أساسي كان يتقاضاه الموظف.

يستحق الموظف للمعاش في حال الفصل أو إلغاء الوظيفة بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء بشرط ألا يكون الفصل بسبب تأديبي، فيستحق المعاش إذا بلغت مدة عملة 15 سنة كحد أدنى.

الموظف الذي أنهى خدمته مبكرًا بناءً على طلبه بعد استيفائه لكافة شروط التقاعد المبكر وحصوله على موافقة جهة العمل يستحق المعاش التقاعدي في حال أنه قضى مدة لا تقل عن 20 عامًا في الخدمة.

حالات حرمان المتقاعد من المعاش

يوجد بعض الفئات من المتقاعدين الذين يتم حرمانهم من استحقاق المعاش بعد إحالته إلى التقاعد عند بلوغه سن المعاش في المملكة العربية السعودية، وهذه الحالات تشمل الآتي:

إذا استخدم المتقاعد أو المستحق للمعاش في منظمة أو حكومة أجنبية دون الحصول على إذن رسمي من الجهات المختصة بالمملكة. يتم حرمان المتقاعد من راتب التقاعد في حال تجنس المستحق للمعاش بجنسية غير السعودية. يستثنى من حكم الجنسية الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود إلى جنسيتها السعودية إثر وفاة زوجها غير السعودي.

حالات إيقاف راتب التقاعد

حددت مؤسسة التقاعد بالسعودية الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف معاش التقاعد للموظف المتقاعد، وستعرض هذه الحلات فيما يلي:

عودة المتقاعد إلى عمله. شغل المتقاعد لأحد المراتب في الميزانية العامة بالمملكة. يتوقف صرف راتب التقاعد في حال استحقاق المتقاعد لراتب تقاعدي أكبر من المعاش الذي يتقاضاه.

حساب مدة الخدمة

تتأثر طريقة حساب معاش التقاعد للعسكريين والمدني وحساب مكافأة نهاية الخدمة بمدة العمل الفعلية، فمدة الخدمة التي تحتسب عند التقاعد هي مدة الخدمة الفعلية التي قضاها الموظف أو العسكري على درجة أو مرتبة في ميزانيات الهيئة العامة أو على ميزانية الدولة، حيث حددت المؤسسة العامة للتقاعد مدد الخدمة المحتسبة لأغراض التقاعد، وتدخل ضمن هذه المدد فترة الإجازات الدراسية دون أجر ضمن المددة المحتسبة، كما تدخل مدة الإعارة ضمن المدد المحتسبة لأغراض التقاعد، أما المدد التي استبعدتها المؤسسة عند حساب راتب التقاعد العسكري العسكري والمدني هي كالآتي:

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية محتوانا بعد عرض كم حقوق العسكري بعد التقاعد في السعودية وأنظمة التقاعد المختلفة وكيفية استخدام حاسبة المعاش التقاعدي وطريقة حساب راتب التقاعد العسكري والمدني وحالات إيقاف صرف معاشات المتقاعدين والحالات التي يتم حرمان المتقاعد من الراتب التقاعدي.