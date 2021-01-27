متطلبات تجديد الهوية الوطنية 1442 وخطوات حجز موعد التجديد

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عمر شويل - جدة متطلبات تجديد الهوية الوطنية 1442 اكثر ما يشغل عقول المواطنين بالمملكة وغيرهم لكونها أثبات رسمي من الحكومة السعودية للحاملها، وتعد الهوية الوطنية مستند رسمي من وزارة الداخلية التي أصدرت تجديد الهوية الوطنية الكترونى من خلال تعبئة النموذج بعد انتهاء صلاحية الهوية الوطنية، كما أن يوجد حجز موعد الجديد وكذلك شروط التجديد ويتم أصدارها عند سن 15 عام ويكون بها بيانات الاسم والجنسية والوظيفة وكذلك تاريخ الانتهاء، لذلك وجدت متطلبات لتجديد الهوية الوطنية وأيضا للنساء غير يمكن تجديد الهوية الوطنية أون لاين دون الذهاب إلى المكاتب للإنهاء اجراءات التجديد توفيرا للوقت والجهد المبذول.

متطلبات تجديد الهوية الوطنية 1442

وضعت المملكة العديد من المتطلبات وتتمثل المتطلبات التي يجب توافرها من أجل تجديد الهوية الوطنية هي:

الدخول للموقع الإلكتروني منصة أبشر. تسجيل استمارة رقم ٥٦ وملئ كافة البيانات المطلوبة. طباعة نموذج استمارة ٥٦. ألا يقل عمر المتقدم عن ١٥ عام. عدد أربع صور شخصية ٤×٦ حديثة. إحضار الهوية القديمة وصورة منها عند التجديد. وجود صورة من سجل الأسرة. في حالة وفاة الأب يجب إحضار صورة من صك حصر الإرث وصورة منه أيضا. في حالة الزواج وجود صورة من السجل الرسمي للعائلة. تجديد الهوية الوطنية فور انتهائها وإلا يتم تعرض المواطن للغرامة المقررة وهي١٠٠ ريال سعودي.

خطوات حجز موعد تجديد الهوية الوطنية

الدخول للموقع الإلكتروني منصة أبشر. كتابة بيانات المطلوبة والتأكد من صحتها. تسجيل رقم الهوية الوطنية للمواطن السعودي. أما للوافد السعودي فيتم تسجيل رقم الإقامة الخاص به. يتم تسجيل التاريخ الميلاد الخاص بالمتقدم لتجديد الهوية سواء كان هجري أو ميلادي. تسجيل الرمز المرئي التحقق. الضغط على التحقق من بياناتي. اختيار حجز المواعيد. يتم اختيار الفرع المناسب والأقرب له من أجل القيام بتقديم المستندات الخاصة به. الضغط على تأكيد لقبول الطلب.

والجدير بالذكر يستطيع أي مواطن موجود بالمملكة الاستعلام عن صلاحية الهوية الخاصة به ومعرفة موعد انتهائها وتجديدها أيضا بحيث يتم ذلك من خلال منصة أبشر ويجب التعرف على المواعيد من أجل عدم التعرض للغرامات أو المسائلة القانونية، كما يمكن الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي في السجل المدني ورقم الهوية وغيرة الكثير من الاستعلامات الخاصة برقم الهوية الوطنية.