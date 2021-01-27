نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العلاوة السنوية بعد التعديل.. سلم الرواتب والعلاوات للموظفين الحكوميين 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتابعت الأحاديث والأسئلة المتكررة حول العلاوة السنوية بعد التعديل ،كما انشغلت محركات البحث في الفترة الماضية عن سلم الرواتب الجديد فهو عبارة عن زيادة مالية سوف تضاف على الرواتب التي تمنح للموظفين بالدولة وسوف تزول كافة التساؤلات اليوم الأربعاء 27 من شهر يناير، حيثُ يبدأ الموظفين باستلام الرواتب مع الزيادة المضافة حسب تعديلات السلم الجديد، وسوف تنتهي جميع الاستفسارات حول العلاوة الإضافية مع العلم أن الرواتب كانت تصرف بحسب السنة الهجرية وليس الميلادية.

العلاوة السنوية بعد التعديل

أعلنت وزارة المالية سابقًا بخصوص العلاوة السنوية 1442 والتي سيتم إضافتها من بداية رواتب شهر يناير، حيثُ سيتم تطبيق الترقيات الجديدة التي يتم من خلالها منح الموظفين الذين تم انتقالهم من السلم القديم إلي السلم الجديد وعليها سيتم إضافة العلاوة السنوية 1442 ، والتي يتم البحث عنها بشكل متكرر، والتي سيتم صرفها في مواعيد صرف الراتب حسب السنة المالية.

صرف العلاوة السنوية 1442

تقوم المملكة العربية السعودية سنويًا بإضافة علاوة للراتب الخاص بالموظفين حسب الدرجة الوظيفية، وقد قرر مجلس الوزراء منذ مدة عدة قرارت متعلقة بـ سلم الرواتب الجديد فقد غيرت نظام الخدمات المدنية والعسكرية، فبدلاً من طرح الرواتب آخر الشهر الهجري أصبح يسلم حسب الشهر الميلادي، وسوف يتم إضافة العلاوة السنوية للموظفين الحكوميين مع الشهر الجاري على الرواتب، وذلك بعد منحه درجة وظيفية أعلى من المقيد بها حاليًا، على أن يبدأ جميع العاملين اليوم بالدرجات الوظيفية الجديدة.

ميعاد صرف الرواتب بالعلاوة السنوية الجديدة 1442 سلم رواتب المعلمين والموظفين

حددت وزارة المالية اليوم موعد صرف الرواتب 2021 لجميع العاملين بالدولة فسوف يتم زيادة رواتب كافة قطاعات الدولة، حسب سلم الأجور الجديد منذ هذا العام في اليوم السابع والعشرين من يناير، مع العلم في حالة تطابق اليوم مع يوم الإجازة فسوف يتم وضع الرواتب في الحسابات مع اليوم الذي يليه أو الذي يسبقه، الجدير بالذكر أنه سيتم دمج العلاوة السنوية مع معاشات الموظفين كما سيتم إيداعها مباشرة مع الراتب، وذلك لجميع العاملين داخل قطاع الدولة، وفيما يلي صورة بدقة hd عن سلم رواتب الموظفين 2021.