نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي التعليمية.. طريقة حل الاختبارات الالكترونية في مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتمد وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية إعتمادً كلياً على منصة مدرستي التعليمية في التعلم عن بعد ولذلك فالبحث المستمر في هذه الأيام عن طريقة حل الاختبارات الإلكترونية بمنصة مدرستي والتي يبدأ الأساتذة بوضعها للطلاب في نهاية كل درس، ومن خلال حلها يتم معرفة مستوى جميع الطلاب سواء من قبل المعلم أو من قبل أولياء الأمور الذين يتابعون العملية التعليمية عن كثب لمعرفة مستويات أبنائهم في المواد الدراسية المختلفة، والتي يقوم الطالب بدراستها والتي تتم من خلال التواصل عبر أحد البرامج التعليمية المتصلة بالمنصة. منصة مدرستي التعليمية حل الاختبارات الإلكترونية يمكن لجميع الطلاب الدخول لـ تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي من خلال الخطوات التالية: النقر في جوجل للبحث عن بوابة مدرستي

الضغط وتدوين بيانات المستخدم

بعد الولوج للداخل يتم اختيار المقرر الدراسي والمصدر من خلال القائمة الرئيسية التي وضعت جانباً

من خلال ل القائمة المنسدلة يتم النقر على كلمة الاختبارات الدراسية منصة مدرستي

سوف تنتقل لصفحة تالية بها العديد من الخيارات الجديدة يمكن من خلالها عمل تحديثات

بعدها سوف تظهر صفحة الاختبارات التي مع الموعد الخاص بحلها

بعد الدخول للاختبار والبدء بحله يتم مراجعته ورفعه مرة أخرى مع التأكد من ظهوره للمعلم ليقوم بتصحيحه

ومن الممكن النقر على النتائج حتي للاطلاع علي الإجابات الصحيحة المرتبطة بالاختبار. طريقة وضع الاختبار على منصة مدرستي للمعلم يقوم المعلم بالدخول على المنصة وإضافة الواجب من خلال إتباع التالي: الولوج لموقع منصة مدرستي لـ تسجيل الدخول باسم المعلم

الدخول على زر المقررات الدراسية مع اختيار الاختبارات

يتم الضغط على رفع اختبار جديد

تحديد جميع البيانات المرتبطة بالاختبار

سوف تنتقل لصفحة جديدة يتم الضغط على زر إضافة الأسئلة الجديدة

يتم تحديد الدرجة الخاصة بالسؤال الذي تم رفعه للطالب

يتم وضع درجات كافة الأسئلة وبعدها يبدأ المعلم بحفظ المسودة

كما يمكن عمل تحديثات للحذف والإضافة وغيرها

يرسل الاختبار لجميع الطلاب الموجودين على منصة مدرستي حل الواجبات

مع إضافة الدرجات في الأيقونة المخصصة لذلك وحفظها رابط اختبارات منصة مدرستي بعد فتح المنصة وتدوين البيانات واختيار حساب معلم المادة يتم اختيار الجدول الخاص بالمواد ومنه إلي الدرس ومنها للواجب الدراسي، وفيه نهايته يتم إرسال رابط حل الواجب منصة مدرستي، مع حفظ الواجب.

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