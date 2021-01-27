نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء إيداع العلاوة السنوية 1442.. صرف الرواتب مضافة لها العلاوة السنوية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدء إيداع العلاوة السنوية 1442، هو التساؤل المتردد بين العديد من الموظفين خلال الآونة الأخيرة، فالعديد منهم يبحث حول مواعيد العلاوة السنوية للموظفين 1442 وما هى أهم التفاصيل الخاصة بها، وطريقة احتسابها والكثير من الأسئلة المرتبطة بها مثل تاريخ العلاوة السنوية 2021 وذلك مع اقتراب مواعيد صرفها للعام الحالى ، ومن الجدير ذكره أن سلم رواتب الموظفين يختلف من موظف لآخر حسب رتبة ودرجة كل موظف، وتجدر بنا الإشارة أن الموظف صاحب الدرجة الأعلى يحصل على علاوة أكبر من الموظف ذات الدرجة الأقل.

بدء إيداع العلاوة السنوية 1442

هي علاوة مالية يتم صرفها لكافة موظفي المملكة كلا على حسب رتبته ودرجته الوظيفية، وتأتي العلاوة الجديدة مرة واحدة في العام، ويتم تحديد العلاوة السنوية للمعلمين حسب مواعيد كل سنة مالية ، وجاءت التعديلات الجديدة لهذا العام ليتغير استلام الراتب من الشهر الهجري للميلادي وسوف تسلم بشهر يناير من كل عام، وجاءت هذه التعديلات من قبل مجلس الوزراء، وتعتبر العلاوة السنوية عبارة عن تعويض مادي أو مكافأة ماديًة تقديرًا لجهود وتعب ومساعدات الموظفين، بالإضافة إلى ترقي الموظف إلى الدرجة التالية أو الرتبة التالية لرتبته، كل ذلك بجانب بدل النقل الذي يحصل عليه الموظف.

متى تصرف العلاوة السنوية 2021

يعد التعديل الوزاري الذي أقر أن العام الحالى سيتم تحديده مع بداية كل عام ميلادي، لذا تم إيداع العلاوة السنوية ١٤٤٢ لحين بدء صرف العلاوة لكافة الموظفين سواء المدنيين أو العسكريين والعاملين وغيرهم من موظفي المملكة العربية السعودية، لذا سيتم صرف العلاوة المالية للعام الحالى الجديد يوم الأربعاء الموافق ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٢، أي الموافق ليوم ٢٧ يناير ٢٠٢١، وسيتم صرف المكافآت المالية حسب جدول العلاوة السنوية لجميع الموظفين في المملكة بجميع الرتب والدرجات.

سلم العلاوة السنوية 1442 الأفراد العسكريين