نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي شروط الحصول علي قروض السيارات من بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول علي قروض السيارات من بنك الراجحي تعد خدمة قروض السيارات المتاحة من مصرف الراجحي وتعد أكثر الأمور بحثاً على مواقع التواصل الاجتماعي في وقتنا الحالي، ويعد بنك الراجحي من أهم واكبر البنوك الإسلامية في الخليج والعالم كلة، ويقدم بنك الراجحي قروض للسيارات بدون مقدم، فقد يعمل بنك الراجحي علي توفير التسهيلات والقروض للمساعدة في الحصول علي السيارات، وذلك من خلال الاشتراك في برنامج تقسيط السيارات، وهو برنامج طرحه بنك الراجحي من أجل تقسيط السيارات للأفراد إذا كان الفرد موظفا أو يقبض مرتبا ثابتا في هذه الحالة يستطيع الفرد الاشتراك في البرنامج وشراء سيارة وتقسيطها سواء كانت سيارة جديدة أو مستعملة.

شروط الحصول علي قروض السيارات من بنك الراجحي

الشروط اللازمة للحصول على قرض السيارة من مصرف الراجحي مختلفة من حيث المتقدم بالطلب ( مواطن أو مقيم أو متقاعد ) وكذلك من حيث جهة العمل ( قطاع عام أو قطاع خاص ) وفيما يلي هذة الشروط:

الشروط اللازمة للمواطن

يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب 2000 ريال سعودي للعاملين بالقطاع العام. أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقدم من3500 ريال إلى 7500 ريال سعودي بالقطاع الخاص. يجب أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل في الوظيفة الحالية 30 يوم للعاملين بالقطاع العام، من 90 إلى 365 يوم للقطاع الخاص. ينبغي أن لا يقل عمرة عن 21 عاما وأن لا يزيد عن 65 عاما حتي دفع أخر قسط للقرض. أن تكون جهة العمل التي ينتمي إليها معتمدة لدي البنك.

الشروط اللازمة للمتقاعد

يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب 1900 ريال سعودي. أن يكون عمرا لمتقدم أقل من 70 عام. يجب أن تكون جهة العمل معتمدة لدى مصرف الراجحي.

الشروط اللازمة للمقيم

يجب أن أن يكون قد مر عام علي عمله في القطاع العام. أن يكون مر 24 شهر على المتقدم في عمله في القطاع الخاص. ألا يقل الدخل الشهري له عن 2000 ريال سعودي في القطاع العام. يشترط أن ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 5000 ريال سعودي إلى 7500 ريال سعودي في القطاع الخاص. ينبغي أن يكون مر علي المتقدم 24 شهر علي إقامته داخل المملكة قبل شهر من طلب القرض.

الأوراق المطلوبة للحصول علي قرض السيارة من الراجحي