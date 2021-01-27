نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نور التعليمي 1443 نظام جديد وكيفية التسجيل في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نور التعليمي ، بدأت وزارة التربية والتعليم بالسعودية في استقبال طلبات التسجيل بنظام نور التعليمي للعام 1443 والذي يتم من خلال الموقع الالكتروني website، ويعتبر نظام نور التعليمي من أهم نظم التعليم التي تم تفعيلها مؤخرا في المملكة العربية السعودية كونها تقدم الكثير من الخدمات التعليمية لذلك ازداد البحث في الآونة الأخيرة عنها.

ماهو نظام موقع نور التعليمي ؟

هو نظام خاص بالمملكة العربية السعودية ويقدم خدمات شاملة في كل مجالات التعليم لأهل المملكة لأنه يربط جميع المؤسسات العلمية والمديريات التعليمية من خلال قاعدة بيانات شاملة وكاملة واحدة وازدادت أهميته خاصة بعد جائحة كورونا من اجل الحفاظ على المواطنين.

كيفية التسجيل على نظام noor التعليمي

ويمكن التسجيل في نظام نور التعليمي بكل سهولة حيث أن النظام كاملا “اونلاين” في البداية يجب ان تسجل الدخول على الصفحة الرئيسية الخاصة بنظام نور التعليمي عام 1443.

ثم تضغط على التسجيل الخاص بالطالب المستجد من ثم تدخل إثبات هويتك وتحدد صلة القرابة بينك وبين الشخص الذي تريد التسجيل له ، من ثم سيطلب منك الموقع المزيد من المعلومات مثل تاريخ الميلاد الجنسية ثم تضغط تسجيل ، سيرسل لك الموقع Confirmation message رسالة لتأكيد الشخص على الهاتف المحمول أو على الايميل الخاص بك ،كل ما عليك أن تكتبه في الخانة المخصصة له وتضغط على سر تسجيل الدخول وهكذا اصبح للطالب حساب في نظام نور التعليمي ، وبالنسبة للاستعلام عن النتائج فسيتم الاستعلام عنهم برقم الهوية ، كل المطلوب هو رقم الهوية التي بها ستعرف كل شئ عن الطالب.

في النهاية نظام نور التعليمي هو طفرة حديثة في تسخير التكنولوجيا لهدف نبيل ومفيد نتمنى أن تتوحد التجربة في الوطن العربي كاملا.