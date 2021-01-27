نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في تكافل للطلاب ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في تكافل للطلاب ١٤٤٢ تشهد بحث الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية بعد إعلان مؤسسة تكافل عن صرف المساعدات المالية لطلاب المدارس، ويتطلب الحصول على التكافل دخول الطالب على موقع بوابة تكافل ثم تسجيل الطلاب والطالبات في تكافل للطلاب 1442.

طريقة التسجيل في تكافل للطلاب 1442

بمجرد استيفاء الطالب لشروط التسجيل في تكافل يتم التسجيل في برنامج تكافل الطلاب من خلال التالي:

الدخول إلى موقع بوابة تكافل للطلاب.

النقر على أيقونة تسجيل طالب جديد على يسار أسفل أيقونة تسجيل الدخول.

كتابة بيانات الطالب وهي: رقم الهوية. رقم جوال ولي الأمر.

إدخال رمز التحقق صحيحا لضمان استمرار التسجيل بنجاح.

الضغط على أيقونة متابعة.

يتم استلام رسالة نصية على رقم الجوال تحتوي على رمز للتأكيد.

قم بكتابة الرمز ثم اضغط على متابعة.

اكتب البيانات الأساسية المطلوب كتابتها وهي: رقم الهوية والاسم. الجنس ورقم جوال ولي الأمر. اسم المستخدم، وكلمة المرور، ثم تأكيد كلمة المرور مرة أخرى. كتابة البريد الإلكتروني. النقر على تسجيل.

بذلك يكون الطالب قد انتهى من تسجيل حساب جديد في موقع تكافل للطلاب.

تسجيل الدخول في تكافل للطلاب ١٤٤٢

بعد إنشاء حساب جديد في تكافل للطلاب من خلال الخطوات السابقة يمكن إتباع الخطوات التالية لتسجيل دخول الطالب في بوابة تكافل للطلاب 1442 كالتالي:

شروط تكافل للطلاب 1442 السعودية

حددت مؤسسة تكافل شروطا للتسجيل الجديد في المؤسسة، حيث يتطلب توافرها لحصول الطالب على المساعدات، وهي: