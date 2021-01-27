نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاكيت محمد بن سلمان أثار ضجة كبيرة في العالم العربي وشبكات التواصل الأجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة جاكيت محمد بن سلمان ، فرانك ناماي السترة التي اثارت ضجة بسبب ولي العهد السعودي ارتدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سترة بدون اكمام من ماركة “فرانك ناماي” الفرنسية حيث ظهر بها في اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي وأثارت ضجة عالية في محركات البحث السعودي حيث أن تصل ثمن تلك السترة إلى ألاف دولار أمريكي.

ضجة علي شبكات التواصل الاجتماعي

سبب ضجة جاكيت محمد بن سلمان ان وكالة CNN لا يمكنها معرفة نوع السترة بدقة بينما رواد مواقع التواصل الاجتماعي يجزمون بأنها من “فرانك ناماي” وانتشر هاشتاج على تويتر باسم #جاكيت_محمدبن_سلمان وغرد المتابعون به على تويتر ونتيجة لذلك تعطل وتوقف الموقع الالكتروني الذي يبيع هذه السترة بسبب كثرة الطلب عليها وتم نفاذ الكمية بسرعة رهيبة نتيجة للشراء بعدد كبير وهناك بعض المتابعون الذين ابرزوا النقش المرسوم على السترة مابين انه يمني او قطري تحت هاشتاج #خليجنا_واحد .

تصدر جاكيت محمد بن سلمان علي شبكات التواصل عام 2019

وهذه ليست المرة الاولى التي تتسبب ضجة كبيرة بسبب شئ ارتداه ولي العهد ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تسبب الجاكيت وطراز النظارة الشمسية الذي ارتداهم الأمير خلال زيارة لفعاليات فورميلا أي في منطقة الدرعية بالمملكة بضجة كبيرة نتيجة لمظهرهم الجذاب.

ماذا حدث في أجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي

بالنسبة لما حدث في اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي حيث اعتمد الامير محمد بن سلمان استراتيجية ممتدة حتى 2025 وان الصندوق سيضخ استثمارات جديدة حوالي 40 مليار دولار سنويا في الاقتصاد المحلي بمعدل 800 مليار دولار في السنوات العشر القادمة بما يعادل 3 تريليون ريال وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة يهدف لخلق فرص عمل جديدة بمعدل 1.8 مليون وظيفة في خلال 5 سنوات قائلا أن “الصندوق محرك أصيل لتنويع الاقتصاد وخلق الوظائف”

وفي النهاية ذكر ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” أن تفعيل 10 قطاعات جديدة كانت بسبب الصندوق، وانه السبب في استحداث ألاف الوظائف حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي.