نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصندوق العقاري يودع 623 مليون ريال لمستفيدي سكني في حساباتهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الصندوق العقاري يصرح اليوم في المنصات الرسمية التابعة للصندوق ووسائل الأعلام المختلفة بأنه تم إيداع مبلغ ستمائة وثلاثة وعشرون مليون ريال سعودي في حسابات مستفيدي برنامج سكني والذي يختص في هذا الشأن بمن هم يريدون الاستفادة من برنامج صندوق التنمية العقاري والذي بدوره يقوم بالإشراف والمتابعة لمن هم يستحقون لهذا الدعم من برنامج سكني وبالمشاركة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لشهر يناير الجاري لهذا العام 2021 كما تم إتاحة خدمة صندوق التنمية العقاري استعلام بالسجل المدني لمن يريد الاستعلام عن ما تم إيداعه في حسابه الشخصي بالمبلغ المودع له ، كما أن الأمر المتعلق بالمبالغ التي تم إيداعها في حسابات المستفيدين كان من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في هذا اليوم .

الصندوق العقاري والدعم الخاص بالمبلغ المودي ستمائة ثلاثة وعشرون مليون ريال سعودي :-

تم التوضيح من قبل المسئول علي الصندوق والمشرف عليه بشكل عام السيد منصور بن ماضي بأن الإجمالي الخاص بالدعم الشهري والذي تم تخصيصه لشهر يناير كانت قيمته ستمائة وثلاثة وعشرون مليون ريال سعودي وتم إيداعهم في حسابات المستفيدين اليوم وتم التصريح بأن هذا المبلغ تم تخصيصه إلي التمويل العقاري السكني للأسر السعودية وتم توضيح بأن الإجمالي الذي تم إيداعه في حسابات المستفيدين من برنامج سكني والمعروف أيضاً باسم متداول علي المواقع وهو سكني ، وذلك منذ أن تم الإعلان عن البرنامج الخاص بالتحول للصندوق في العام 2017 وحتي إلي هذا الشهر الحالي يناير تجاوز المبلغ قيمة خمسة وعشرون مليار وستمائة ألف ريال سعودي كما صرح السيد المحترم بأن صندوق التنمية العقاري حريص كل الحرص علي إيداع المبالغ المخصصة لهذا الشأن تتم إيداعها في مواعيدها الشهرية بانتظام .

ما يتعلق بأمر القرض العقاري المدعوم والمشرف عليه من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان :-

وزارة الشؤون البلدية والقروية تم التصريح من السيد المشرف العام علي صندوق التنمية العقاري بأن المبلغ الخاص بالقرض العقاري المدعوم أصبح يمكن عدد أربعمائة أربعة وعشرون ألف أسرة سعودية من أن تحصل وتتملك السكن الملائم لها حتي أن أنتهي عام 2020 الماضي كما تم الإشارة من السد المشرف بأنه سيظل هناك الاستمرارية من الاستفادة من البرنامج الخاص بالقرض المدعوم وذلك ضمن خطة القنوات الإلكترونية والتي من شأنها أن تختصر الوقت وأيضاً المجهود منذ أن يتم أخذ قرار التملك إلي أن يتم تملك السكن الملائم للأسرة حتي الوصول إلي المبالغ التي تودع في حسابات المستفيدين .

الصندوق العقاري صرح السيد المسئول عن الصندوق بأنه سوف يكون هناك الاستمرار في أن يتم تقديم القرض المدعوم وذلك سوف يتم من خلال منصات عددها أربعون منصة للخدمات الإلكترونية وبما فيهما البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق كما هناك المركز للاتصال الموحد والرقم الخاص به هو 199088 ومن خلاله متاح كافة المعلومات المراد معرفتها فيما يتعلق بهذا الشأن كذلك حسابات الصندوق المنتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي المهيأة للرد علي أي استفسارات .