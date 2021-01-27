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عمر شويل - جدة يرغب عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية من معرفة كم باقي على حساب المواطن جمادى الآخرة 1442 ويبحث الآلاف بشكل مستمر عن موعد حساب المواطن جمادى الآخرة خاصة وأن الموعد اقترب، ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني كافة التفاصيل عن حساب المواطن والوقت المتبقي، وهناك عدد كبير من المواطنين في السعودية أصبحوا من الأشخاص المستفيدة من برنامج حساب المواطن وتقوم الحكومة السعودية بضخ أموال بشكل شهري لكافة المواطنين المستفيدين من حساب المواطن وتستعد الحكومة السعودية للقيام بذلك خلال الأيام المقبلة بعد اقتراب موعد حساب المواطن.

كم باقي على حساب المواطن جمادى الآخر 1442

بالنسبة للوقت المتبقي لصرف رواتب حساب المواطن فإنه رسميا ومن المقرر أن يتم صرف الرواتب في يوم الأربعاء 1442/06/28 هـ | الموافق 2020/02/10 م واقترب موعد صرف حساب المواطن حيث انه يتبقى حوالي أسبوعين فقط وسوف يتم إصدار رواتب حساب المواطن بشكل مباشر على الحسابات البنكية الخاصة بجميع المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، وهذا الموعد هو الموعد الرسمي والمتبقي لكي يتم صرف كافة الرواتب الخاصة بالمستفيدين ولكي تستطيع معرفة موعد نزول حساب المواطن كل شهر فإن الحكومة السعودية حددت يوم 10 ميلادي من كل شهر سوف يتم نزول وصرف حساب المواطن على جميع حسابات المستفيدين والمسجلين في برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية.